Fiul unui politician, bătut în faţa unui club din Timişoara. Printre agresori sunt și doi fotbaliști

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 10:28
Fiul de 19 ani al unui politician, bătut în faţa unui club. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. De la ce a pornit conflictul
  2. Tânărul a ajuns la spital cu mai multe răni

Fiul de 19 ani al unui politician a ajuns la spital după ce a fost bătut de mai mulți indivizi, între care doi fotbalişti care au jucat în trecut pentru Poli Timişoara. Agresiunea a avut loc în fața unui club din Timişoara.

De la ce a pornit conflictul

Încăierarea s-a produs după ce tânărul a mers cu iubita sa la ziua de naştere a unui prieten, unde s-ar fi întâlnit cu fostul partener al fetei, un jucător de fotbal.

El a fost bătut de un grup de opt persoane, între care doi fotbaliști. Agresorii l-au lovit cu pumnii, picioarele și cu o bâtă improvizată, care a fost ridicată apoi de polițiști ca probă, având urme de sânge.

Tânărul a ajuns la spital cu mai multe răni

Victima a ajuns la spital cu şase copci, suspiciune de fractură la nivelul maxilarului şi o fisură de mandibulă, informează Observator News.

Un băiat de 16 ani, care ar fi încercat să aplaneze conflictul, a fost şi el lovit.

Cei doi fotbaliști agresori au 22 de ani și au fost reținuți. Poliţia continuă cercetările.

