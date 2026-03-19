Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 15:25
Fiul viceprimarului din Șelimbăr, Oană Andrei, a bătut un tânăr, într-o benzinărie din Sibiu. Sursa foto: Captură video - Sibiu Independent
Cuprins
  1. Ce pedeapsă a primit fiul viceprimarului din Șelimbăr
  2. Oană Andrei a bătut crunt un tânăr
  3. Ce istoric infracțional are fiul viceprimarului din Șelimbăr

Oană Andrei, fiul viceprimarului Cornel Oană din Șelimbăr, cunoscut cu istoric infracțional, a scăpat de închisoarea cu executare după ce a bătut cu bestialitate și a umilit un tânăr de 18 ani, într-o benzinărie din Sibiu.

Ce pedeapsă a primit fiul viceprimarului din Șelimbăr

Judecătoria Sibiu a admis acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de Oană Andrei și de complicele său.

Luând în calcul acest fapt, fiecare a primit câte 1 an și 3 luni de închisoare, însă instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

De asemenea, cei doi trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăriile din Sibiu sau Cisnădie și nu au voie să se apropie de victimă și de martorul la agresiune.

Oană Andrei a bătut crunt un tânăr

Oană Andrei și complicele său au bătut crunt un tânăr de 18 ani, într-o benzinărie din Sibiu.

Atacul a fost unul premeditat. Cei doi s-au asigurat că sunt filmați de camerele de supraveghere, apoi chiar au avut grijă să distribuie respectivele imagini pe rețelele sociale, scopul evident fiind de a-și umili victima.

În imagini se vede cum atacatorii lovesc victima mai ales în cap și nu încetează nici măcar când aceasta cade și-și pierde cunoștința.

Ce istoric infracțional are fiul viceprimarului din Șelimbăr

Oană Andrei este cunoscut pentru un istoric infracțional alarmant: scandaluri, șantaj și violare de domiciliu.

Surse locale au declarat pentru Sibiu Independent că multe dintre dosarele anterioare ale lui Oană Andrei s-au închis prin retragerea plângerilor, existând suspiciuni că tatăl său ar fi intervenit cu sume de bani pentru a cumpăra tăcerea victimelor.

Cât despre complicele său, acesta ar fi cunoscut autorităților pentru activități de proxenetism, consum de substanțe interzise și implicare frecventă în scandaluri violente în Sibiu.

