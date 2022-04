Florin Cîțu, mesaj pentru Nicolae Ciucă: Să nu uite de electoratul liberal// Trebuia să mă retrag când s-a făcut alianța cu PSD. Este regretul meu

Florin Cîțu a susținut declarații de presă duminică, la congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal de la Palatul Parlamentului. Fostul șef al partidului a avut și un mesaj pentru Nicolae Ciucă, este singurul candidat pentru șefia PNL.

„Suntem in politică, oamenii mai intră, mai pleacă în partide, se mai schimbă. Eu sunt liberal și în partid și în afară.[n.r. Mesajul pentru Nicolae Ciucă este] să nu uite de electoratul liberal. Suntem aici pentru ca am fost votat de oameni pentru principii liberale, investiții. Anul trecut am avut o creștere a PIB mai mare decât ne așteptam. Anul acesta lucrurile s-au deteriorat. Acesta este testul, dacă situația se înrăutățește, colegii mei au greșit… Din primul moment nu am fost confortabil cu această alianță cu PSD-ul. Echipa m-a votat pentru că eram cel mai mare adversar al PSD-ului. Când a avenit alianța, am vrut să nu merg mai departe. Trebuia să mă retrag atunci. Este regretul meu. Partidul Național Liberal nu trebuie să-și piardă identitatea și să aibă masurile liberale din programul de guvernare. Dacă nu, riscul este să apară altcineva „, a transmis Cîțu.