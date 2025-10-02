B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare

Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare

Iulia Petcu
02 oct. 2025, 21:57
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Unde se manifestă focarele și ce măsuri s-au luat
  2. Cum se transmite hepatita A și cine este cel mai vulnerabil

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat apariția mai multor focare de hepatită virală acută de tip A în județul Dolj, ridicând nivelul de îngrijorare în rândul autorităților sanitare. În doar câteva zile, numărul cazurilor a urcat la aproape 150, iar peste 300 de persoane au fost deja identificate ca având contact direct cu bolnavii. Medicul epidemiolog Roxana Bărboianu avertizează că răspândirea virusului poate continua rapid, mai ales dacă regulile de igienă și măsurile de prevenție nu sunt respectate riguros.

Unde se manifestă focarele și ce măsuri s-au luat

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la Craiova, unde au fost diagnosticate 55 de persoane, și la Amărăștii de Sus, cu 27 de pacienți confirmați. Infecția a ajuns însă și în alte localități din județ (Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdovești și Ocolna) confirmând caracterul contagios al bolii, supranumită și „boala mâinilor murdare”. Pentru a limita răspândirea, DSP Dolj a declanșat o anchetă epidemiologică de urgență și a distribuit primele vaccinuri: 165 de doze pentru adulți și 270 pentru copii. În paralel, o parte dintre bolnavi au fost internați, iar suspiciunile au fost trimise la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova.

Autoritățile insistă asupra vaccinării, considerată cea mai eficientă formă de protecție. Totuși, mulți locuitori refuză imunizarea, ceea ce îngreunează eforturile medicilor. Vaccinul este sigur, reacțiile sunt minore – o simplă durere la locul injectării. Cu toate acestea, mulți oameni refuză vaccinarea, ceea ce îngreunează lupta împotriva bolii”, avertizează medicul epidemiolog Roxana Bărboianu de la DSP Dolj.

Cum se transmite hepatita A și cine este cel mai vulnerabil

Hepatita A se transmite extrem de ușor, prin apă și alimente contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată. Copiii și adolescenții sunt printre cei mai expuși, în special acolo unde condițiile sanitare sunt precare și accesul la apă curentă este limitat. În comunitățile școlare, răspândirea poate fi accelerată, ceea ce ridică mari dificultăți în controlul focarelor.

Primele simptome apar, de regulă, după patru săptămâni de la infectare, dar pot debuta și mai devreme, la numai două săptămâni. Printre manifestările comune se numără greața, vărsăturile, diareea, durerile abdominale, lipsa poftei de mâncare, scaunele decolorate, durerile articulare și icterul. Deși în majoritatea cazurilor, pacienții se recuperează complet, perioada de vindecare poate dura săptămâni, sau chiar luni, timp în care activitățile cotidiene sunt serios afectate.

Tags:
Citește și...
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Eveniment
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Eveniment
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Eveniment
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Eveniment
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eveniment
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Eveniment
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Eveniment
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Eveniment
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Ultima oră
22:53 - Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
22:52 - Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
22:10 - Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
22:08 - România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
21:55 - Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
21:31 - Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
21:21 - Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
21:20 - Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
21:16 - Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)