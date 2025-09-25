În epoca mesajelor instant și a rețelelor sociale, emoji-urile au devenit o parte esențială a comunicării. Cu toate acestea, utilizarea lor excesivă ar putea avea efecte neașteptate asupra

Un sondaj recent realizat pe 2.000 de adulți care au fost într-o relație arată că folosirea exagerată a emoji-urilor, precum fața „râzând cu lacrimi”, se numără printre principalele motive pentru despărțiri.

Cum pot emoji-urile să afecteze relațiile

Sondajul a analizat motivele mai puțin obișnuite invocate pentru despărțiri, precum faptul că partenerul are gusturi diferite în materie de filme sau sport, sau preferințe alimentare incompatibile. Se pare că micile pictograme digitale, folosite excesiv, pot crea frustrări sau confuzii în comunicarea dintre parteneri, contribuind astfel la tensiuni.

Alte motive neobișnuite pentru despărțire includ diferențe între zodii, alergii la animale de companie sau dorința de a se concentra pe carieră. În ciuda acestor cauze neobișnuite, cele mai frecvente rămân „nu ești tu, sunt eu” sau „nu sunt pregătit pentru o relație serioasă”.

De ce ne este greu să ne despărțim

Majoritatea oamenilor tind să rămână în relații mai mult decât ar trebui. Sondajul arată că 55% dintre respondenți au continuat relația sperând la o schimbare sau pentru a nu răni sentimentele celuilalt, conform În plus, șapte din zece consideră despărțirea de cineva drag ca fiind una dintre cele mai stresante experiențe din viață.

Cu toate acestea, 81% dintre respondenți recomandă ca vestea despărțirii să fie transmisă față în față, o metodă mult mai sinceră și responsabilă decât mesajele digitale sau telefonul.

Există un „punct fără întoarcere” într-o relație?

Cercetările realizate de Universitatea Mainz din Germania au identificat un fenomen numit „declin terminal” al relațiilor. Studiul a inclus 11.295 de participanți și a analizat evoluția satisfacției într-o relație pe o perioadă de până la 21 de ani.

Declinul terminal se desfășoară în două faze. Prima fază, care poate dura câțiva ani, implică o scădere ușoară a satisfacției. Aceasta este urmată de un punct critic, în care scăderea fericirii se accelerează. Faza terminală durează între șapte și 28 de luni, iar profesorul Janina Bühler, unul dintre autorii studiului, explică: „Odată ce se ajunge la această fază, relația este sortită să se încheie”.

Emoji-urile ne schimbă modul de a vorbi și a scrie?

Pe lângă impactul asupra , emoji-urile par să aibă și efecte asupra limbajului. Studiile realizate de Google arată că tinerii preferă să folosească fețe zâmbitoare, inimioare sau degete ridicate în locul cuvintelor, ceea ce a dus la degradarea gramaticii și punctuației.

Mai mult de o treime dintre adulții britanici consideră că emoji-urile contribuie la deteriorarea limbii, iar 80% indică tinerii drept cei mai mari vinovați. Cele mai frecvente greșeli sunt ortografia, folosirea incorectă a apostrofelor și plasarea greșită a virgulelor. În plus, peste trei sferturi dintre adulți se bazează pe emoji-uri, text predictiv sau verificarea ortografiei pentru a comunica.

Folosirea emoji-urilor a devenit atât de frecventă încât în 2015 Oxford Dictionary a ales ca „Cuvântul Anului” emoji-ul „Face With Tears”, demonstrând influența majoră a acestor simboluri grafice asupra comunicării.

Ce putem învăța din aceste cercetări?

Rezultatele sondajelor și studiilor sugerează că atât relațiile, cât și limbajul nostru, sunt influențate de modul în care comunicăm digital. Excesul de emoji-uri poate fi mai mult decât o distracție inofensivă. Acest lucru poate duce la neînțelegeri și tensiuni în cuplu. De asemenea, trebuie să fim conștienți de declinul relațiilor și să acționăm înainte de a ajunge la faza terminală.