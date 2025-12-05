B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după

Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după

Selen Osmanoglu
05 dec. 2025, 10:35
Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum s-a produs frauda
  2. Suma retrasă și alertarea autorităților
  3. Avertismente pentru populație

Doi pensionari din Craiova au fost victimele unei fraude cibernetice prin care au pierdut temporar suma de 546.125 de lei, echivalentul a aproximativ 108.000 de euro. Din fericire, autoritățile au reușit să recupereze banii, iar cuplul și-a recuperat integral economiile.

Cum s-a produs frauda

Totul a început atunci când cei doi pensionari au fost contactați telefonic de o persoană care s-a prezentat drept angajat al Bursei de Valori București. În discuția telefonică, acesta le-a comunicat că au de încasat dividende din acțiuni deținute încă de la începutul anilor 2000, scrie Click.

Pentru ca scenariul să pară cât mai credibil, infractorii i-au pus în legătură cu persoane care pretindeau că sunt angajați ai băncii unde ar fi trebuit să primească banii. În acest fel, cei doi pensionari au fost convinși să ofere acces la aplicația lor bancară, fără să își dea seama că sunt păcăliți.

Suma retrasă și alertarea autorităților

Odată ce infractorii au primit accesul la cont, suma de 546.125 de lei a fost retrasă. Cei doi pensionari și-au dat imediat seama că au fost victimele unei fraude și au alertat autoritățile.

Poliția a intervenit rapid. A reușit să blocheze tranzacția și să recupereze întreaga sumă înainte ca banii să fie pierduți definitiv. În cele din urmă, pensionarii și-au recuperat economiile și au evitat un prejudiciu financiar major.

Avertismente pentru populație

Poliția recomandă insistent populației să nu ofere acces la conturile bancare sau la aplicațiile bancare unor terțe persoane, indiferent de motivul invocat. În multe cazuri de fraudă cibernetică, recuperarea banilor este foarte dificilă sau chiar imposibilă, dacă autoritățile nu intervin rapid.

Cazul celor doi pensionari din Craiova se numără printre puținele situații în care intervenția promptă a autorităților a permis returnarea integrală a fondurilor. Autoritățile avertizează că astfel de fraude pot viza orice persoană, indiferent de vârstă, și subliniază importanța vigilenței în relația cu apelurile telefonice sau mesajele suspecte.

Tags:
Citește și...
Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
Eveniment
Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Eveniment
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Eveniment
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani
Eveniment
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani
Pieton, lovit mortal de un motociclist de 23 de ani. Ce alcoolemie avea bărbatul
Eveniment
Pieton, lovit mortal de un motociclist de 23 de ani. Ce alcoolemie avea bărbatul
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Politică
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Eveniment
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Eveniment
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Eveniment
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
12:15 - Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
11:59 - România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
11:41 - Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
11:38 - Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
11:28 - Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
10:52 - INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
10:39 - Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
10:18 - Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
10:07 - Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul
10:02 - Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin