Doi pensionari din Craiova au fost victimele unei fraude cibernetice prin care au pierdut temporar suma de 546.125 de lei, echivalentul a aproximativ 108.000 de euro. Din fericire, autoritățile au reușit să recupereze banii, iar cuplul și-a recuperat integral economiile.

Cum s-a produs frauda

Totul a început atunci când cei doi au fost contactați telefonic de o persoană care s-a prezentat drept angajat al Bursei de Valori . În discuția telefonică, acesta le-a comunicat că au de încasat dividende din acțiuni deținute încă de la începutul anilor 2000, scrie Click.

Pentru ca scenariul să pară cât mai credibil, infractorii i-au pus în legătură cu persoane care pretindeau că sunt angajați ai băncii unde ar fi trebuit să primească banii. În acest fel, cei doi pensionari au fost convinși să ofere acces la aplicația lor bancară, fără să își dea seama că sunt păcăliți.

Suma retrasă și alertarea autorităților

Odată ce infractorii au primit accesul la cont, suma de 546.125 de lei a fost retrasă. Cei doi pensionari și-au dat imediat seama că au fost victimele unei fraude și au alertat autoritățile.

Poliția a intervenit rapid. A reușit să blocheze tranzacția și să recupereze întreaga sumă înainte ca banii să fie pierduți definitiv. În cele din urmă, pensionarii și-au recuperat economiile și au evitat un prejudiciu financiar major.

Avertismente pentru populație

Poliția recomandă insistent populației să nu ofere acces la conturile bancare sau la aplicațiile bancare unor terțe persoane, indiferent de motivul invocat. În multe cazuri de fraudă cibernetică, recuperarea banilor este foarte dificilă sau chiar imposibilă, dacă autoritățile nu intervin rapid.

Cazul celor doi pensionari din Craiova se numără printre puținele situații în care intervenția promptă a autorităților a permis returnarea integrală a fondurilor. Autoritățile avertizează că astfel de fraude pot viza orice persoană, indiferent de vârstă, și subliniază importanța vigilenței în relația cu apelurile telefonice sau mesajele suspecte.