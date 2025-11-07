Dominic Fritz a răspuns celor care l-au acuzat că a jignit românii atunci când a spus că mulți nu ar ști să răspundă la întrebările pe care trebuie să le pregătească pentru obținerea cetățeniei. Primarul Timișoarei se numără printre zecile de mii de oameni care așteaptă să devină oficial, în acte, cetățeni români și se pregătește pentru susținerea unui interviu în acest sens. Ca să-și justifice declarația interpretată ca fiind jignitoare, joi seară, liderul USR a făcut publice pe pagina sa de Facebook o parte dintre întrebările pe care le are de pregătit.

Din ce categorii sunt testați oamenii care aplică pentru obținerea cetățeniei române

Edilul Timișoarei și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române din vara lui 2024. Acum, Dominic Fritz se pregătește pentru susținerea interviului, iar asta presupune învățarea răspunsurilor a circa 400 de întrebări. Acestea sunt împărțite în patru mari categorii și anume istorie, geografie, cultură și civilizație românească și Constituția României.

Fritz urmează să susțină interviul pentru cetățenia română, săptămâna viitoare.

„«Fritz jignește românii». Asta a fost un titlu într-o mare publicație online. De ce? Pentru că am spus că mă pregătesc pentru interviul de a lua cetățenia română și multe dintre întrebările pentru care trebuie să mă pregătesc sunt atât de grele, că eu cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele.

Am depus dosarul pentru cetățenie română în iulie anul trecut. De atunci sunt pe teancul celor 50.000 de cereri de cetățenie depuse anul trecut. Acum mi-a venit rândul să vin la un interviu în care trebuie să dovedesc că înțeleg în ce țară trăiesc și pentru asta sunt aceste întrebări care nu sunt chiar atât de ușoare”, a transmis Fritz, într-un videoclip postat pe pagina sa de .

Fritz dezvăluie cum sună întrebările din interviul pentru obținerea cetățeniei române

Pentru a justifica declarația lui pentru care a fost acuzat că jignește românii, Dominic Fritz a dat și câteva exemple de întrebări pe care trebuie să le pregătească pentru .

„Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din Evul Mediu.

Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu. Chiar știu răspunsul la asta […] Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?”, spune Fritz.

Dominic Fritz, originar din Germania, este la al doilea mandat de primar al Timișoarei.