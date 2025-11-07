B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”

Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”

B1.ro
07 nov. 2025, 17:15
Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
Cuprins
  1. Din ce categorii sunt testați oamenii care aplică pentru obținerea cetățeniei române
  2. Fritz dezvăluie cum sună întrebările din interviul pentru obținerea cetățeniei române

Dominic Fritz a răspuns celor care l-au acuzat că a jignit românii atunci când a spus că mulți nu ar ști să răspundă la întrebările pe care trebuie să le pregătească pentru obținerea cetățeniei. Primarul Timișoarei se numără printre zecile  de mii de oameni care așteaptă să devină oficial, în acte, cetățeni români și se pregătește pentru susținerea unui interviu în acest sens. Ca să-și justifice declarația interpretată ca fiind jignitoare, joi seară, liderul USR a făcut publice pe pagina sa de Facebook o parte dintre întrebările pe care le are de pregătit. 

Din ce categorii sunt testați oamenii care aplică pentru obținerea cetățeniei române

Edilul Timișoarei și-a depus dosarul pentru obținerea cetățeniei române din vara lui 2024. Acum, Dominic Fritz se pregătește pentru susținerea interviului, iar asta presupune învățarea răspunsurilor a circa 400 de întrebări. Acestea sunt împărțite în patru mari categorii și anume istorie, geografie, cultură și civilizație românească și Constituția României.

Fritz urmează să susțină interviul pentru cetățenia română, săptămâna viitoare.

„«Fritz jignește românii». Asta a fost un titlu într-o mare publicație online. De ce? Pentru că am spus că mă pregătesc pentru interviul de a lua cetățenia română și multe dintre întrebările pentru care trebuie să mă pregătesc sunt atât de grele, că eu cred că mulți români n-ar putea să răspundă la ele.

Am depus dosarul pentru cetățenie română în iulie anul trecut. De atunci sunt pe teancul celor 50.000 de cereri de cetățenie depuse anul trecut. Acum mi-a venit rândul să vin la un interviu în care trebuie să dovedesc că înțeleg în ce țară trăiesc și pentru asta sunt aceste întrebări care nu sunt chiar atât de ușoare”, a transmis Fritz, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Fritz dezvăluie cum sună întrebările din interviul pentru obținerea cetățeniei române

Pentru a justifica declarația lui pentru care a fost acuzat că jignește românii, Dominic Fritz a dat și câteva exemple de întrebări pe care trebuie să le pregătească pentru interviu.

„Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din țara românească din Evul Mediu.

Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu. Chiar știu răspunsul la asta […] Și după aia sunt câteva ușoare. Ce este mărțișorul? Ce știți despre Steaua București? Ce știți despre sculptura în lemn din Maramureș?”, spune Fritz.

Dominic Fritz, originar din Germania, este la al doilea mandat de primar al Timișoarei.

Tags:
Citește și...
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Eveniment
România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Eveniment
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Eveniment
CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani
Eveniment
Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani
Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate
Eveniment
Accident pe A2. Descoperirea cutremurătoare făcută de polițiști într-una dintre mașinile implicate
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Politică
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Eveniment
Infectat cu două bacterii în spitalele din România, un bărbat de 53 de ani a rămas paralizat. Familia cere dreptate în instanță
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Eveniment
Top joburi bine plătite în 2025. Cât poți câștiga fără să ai facultate
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Eveniment
Ghidul de supraviețuire pentru plantele de apartament pe timp de iarnă. Cum le protejezi de frig și umiditate excesivă
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Eveniment
Cum să ai grijă de plante pe timp de iarnă. Ghid practic
Ultima oră
18:46 - Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
18:39 - România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
18:34 - Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
18:03 - Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
17:47 - Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:37 - Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
17:29 - Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
16:53 - Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
16:46 - CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
16:40 - Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani