Papa Leon al XIV-lea a susținut primul interviu de amploare de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice, în luna mai a acestui an. Materialul, realizat în dialog cu Elise Allen, corespondent senior la site-ul de știri catolice Crux, a fost publicat chiar în ziua în care Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani.

Care crede Papa Leon al XIV-lea că este o problemă actuală a omenirii

În cadrul interviului de trei ore, Papa Leon al XIV-lea a abordat mai multe subiecte de interes, printre care și războiul dintre și .

O temă pe care nu mulți se așteptau să o dezbată a fost cea a acumulării averilor de către cei mai bogați oameni din lume. Papa Leon al XIV-lea eset de părere că polarizarea societății este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea. În timp ce averile miliardarilor continuă să crească pe zi ce trece, oamenii obișnuiți sărăcesc și mai mult.

„Directorii executivi care acum 60 de ani câștigau poate de patru până la șase ori mai mult decât primeau angajații… este (acum) de 600 de ori mai mult decât primesc angajații obișnuiți”, a spus Suveranul Pontif.

Papa a adus în discuție și știrile potrivit cărora Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar din lume. Liderul Bisericii Catolice a tras un semnal de alarmă cu privire la modificările valorilor din ultimii ani, susținând că omenirea este în pericol dacă cea mai importantă valoare a devenit cea a banilor.

„Ce înseamnă asta și despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci suntem în mare pericol”, a continuat el.

Cum a simțit Papa Leon al XIV-lea trecerea de la viața sa de dinainte la cea de lider al Bisericii Catolice

Robert Francis Prevost, devenit Papa Leon al XIV-lea, a fost ales la conducerea Bisericii Catolice pe 8 mai 2025. Este primul papă american din istoria de 2.000 de ani a Bisericii Catolice și totodată, cel mai tânăr Suveran Pontif din ultimii aproape 50 de ani.

Odată ales, Papa Leon al XIV-lea a promis să continue, într-un stil propriu, lupta lui Papa Francisc cu probleme sociale, printre care sărăcia și schimbările climatice.

În cadrul interviului, Suveranul Pontif a recunoscut că încă are multe de învățat despre rolul său și că atenția cu care a fost analizat din momentul alegerii a fost un „aspect total nou” pentru el. Trecerea la noua sa viață, la noile atribuții și responsabilități față de lumea catolică a fost comparată de Papa Leon cu o „săritură rapidă către fundul adânc al unei piscine”.

El a vorbit despre speranțele sale de a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, dar a deplâns faptul că Națiunile Unite „și-au pierdut capacitatea de a reuni oamenii în probleme multilaterale”, relatează .

Cum a fost marcată ziua lui Papa Leon al XIV-lea de către credincioși

Robert Francis Prevost s-a născut la Chicago, și-a petrecut o bună perioadă din viață ca misionar și episcop în Peru, iar în 2023, a fost numit de Papa Francisc într-o funcție de rang înalt, la Vatican. Pe 8 mai 2025, a fost ales la conducerea Bisericii Catolice, devenind primul papă american.

Cu toate că are cetățenie peruană, Papa Leon s-a descris în cadrul interviului ca fiind un american care încă iubește Peru. Cunoscut drept un împătimit al sporturilor, Suveranul Pontif a spus că, cel mai probabil, ar susține Peru într-un meci de fotbal împotriva Statelor Unite, dacă ar ajunge să joace în această formulă la Cupa Mondială.

Duminică a fost o zi importantă pentru Papa Leon, dar și pentru catolicii din întreaga lume: cea de-a 70-a aniversare a Suveranului Pontif. Cu această ocazie, mai multe persoane prezente în Piața Sfântul Petru, în timpul rugăciunii conduse de Papa Leon, au ținut pancarte cu mesaje de „La mulți ani”, iar o formație i-a interpretat un cântec pentru ziua lui de naștere. Leo le-a mulțumit celor care i-au transmis urări de bine, dar și „tuturor celor care l-au pomenit în rugăciunile lor”.