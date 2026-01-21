B1 Inregistrari!
Eveniment » Garda de Mediu anchetează moartea unui urs lovit de mașină. Iată ce s-a întâmplat

Garda de Mediu anchetează moartea unui urs lovit de mașină. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
21 ian. 2026, 13:22
Sursa Foto: Facebook -Garda Naţională de Mediu
Cuprins
  1. Cum s-a descoperit incidentul
  2. Gestionarea cadavrului și măsuri legale
  3. Accidentul intră în competența poliției
  4. Protecția faunei sălbatice și prevenția accidentelor

Un urs adult a murit într-un accident rutier produs în satul Gura Bâscei, județul Buzău. Cazul este anchetat de polițiști, iar Garda de Mediu a intervenit pentru gestionarea cadavrului animalului, respectând toate prevederile legale pentru protecția speciilor sălbatice.

Cum s-a descoperit incidentul

Reprezentanții Gărzii de Mediu Buzău au transmis că miercuri, 21 ianuarie, un angajat al Primăriei Cislău a informat comisarii de mediu despre uciderea ursului adult, scrie Adevărul.

În urma sesizării, în data de 19 ianuarie 2026, o echipă de comisari a efectuat un control neplanificat la fața locului, în prezența reprezentanților Poliției Cislău, ai AJVS Buzău și a primarului localității.

Cadavrul ursului a fost identificat, iar poliția a confirmat că decesul a fost cauzat de un accident rutier, petrecut în seara zilei de 18 ianuarie 2026. Este vorba despre un eveniment tragic, însă accidental, iar autoritățile au acționat rapid pentru a documenta situația.

Gestionarea cadavrului și măsuri legale

Garda de Mediu a cerut administrației din Cislău să transporte cadavrul animalului către o firmă autorizată pentru colectare și incinerare.

„Echipa de comisari a acționat în conformitate cu prevederile art. 14 din HG nr. 323/2010 privind monitorizarea capturilor și uciderilor accidentale ale speciilor protejate și a impus reprezentantului UAT Cislău transportarea cadavrului la societatea cu care aceasta are contract de prestare servicii, colectare, transport și incinerare a deșeurilor de origine animală și vegetală, în vederea incinerării”, a transmis instituția.

Accidentul intră în competența poliției

Având în vedere că ursul a murit în urma unui accident rutier, cazul intră în competența organelor de poliție, care urmează să stabilească toate măsurile legale necesare.

Ancheta urmărește atât circumstanțele producerii accidentului, cât și eventuale responsabilități legale.

Protecția faunei sălbatice și prevenția accidentelor

Acest incident reamintește importanța respectării legislației pentru protecția faunei sălbatice și a rutelor de deplasare a animalelor în zonele montane și rurale. Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți la animalele sălbatice care traversează drumurile, mai ales în zonele cu păduri sau trasee montane frecventate de urși.

Accidentele de acest fel subliniază necesitatea unei colaborări între autoritățile locale, poliție și Garda de Mediu pentru a proteja animalele sălbatice și pentru a preveni tragedii similare în viitor.

