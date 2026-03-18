Garda de Mediu a anunțat că a făcut verificări în Capitală și a descoperit că o parte semnificativă a poluării este generată de materialul antiderapant utilizat în iarna care tocmai s-a încheiat. Instituția a mai transmis că a extins acțiunile de control și a cerut primăriilor de sector să ia măsuri.

Cum explică Garda de Mediu poluarea din București

Garda de Mediu spune că o parte semnificativă a din București este generată de materialul antiderapant utilizat în sezonul rece. Traficul intens și lipsa precipitațiilor urcă materialul în aer sub formă de pulberi. De asemenea, lipsa precipitațiilor și temperaturi ridicate au favorizat resuspendarea particulelor și amplificarea fenomenului.

„‼ Garda de Mediu își intensifică controalele în Capitală, în urma creșterii nivelului poluării atmosferice⚠️

➡️În contextul înregistrării unor concentrații ridicate de particule în suspensie (PM10 și PM2,5) la nivelul Municipiului București, Garda Națională de Mediu a demarat acțiuni operative în teren pentru identificarea surselor de poluare și limitarea impactului asupra populației.

➡️Verificările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu au arătat că o parte semnificativă a poluării este generată de materialul antiderapant (nisip și sare) utilizat în sezonul rece, care, în condiții de trafic intens și lipsa precipitațiilor, este antrenat în aer sub formă de pulberi.

Depuneri consistente au fost identificate:

• la borduri și sub autovehiculele staționate pe marile bulevarde

• pe carosabil, în special în zonele intens circulate

• pe liniile de tramvai utilizate și de alte vehicule

➡️În același timp, condițiile meteorologice recente – caracterizate prin lipsa precipitațiilor și temperaturi ridicate – au favorizat resuspendarea particulelor și amplificarea fenomenului. (…)

Creșterea nivelului de pulberi în București este rezultatul unui cumul de factori, însă gestionarea necorespunzătoare a materialului antiderapant și activitățile de șantier au un rol important în amplificarea fenomenului”, a explicat instituția, pe pagina sa de Facebook.

Garda de Mediu a mai precizat că a extins acțiunile de control în zona de nord a Capitalei și a demarat „controale la toate primăriile de sector, urmate de un control la Primăria Municipiului București, pentru verificarea măsurilor adoptate privind calitatea aerului și implementarea obligațiilor stabilite anterior”.

De asemenea, a trimis „o adresă tuturor primăriilor de sector ale Capitalei prin care le-a solicitat să ia măsuri privind reducerea emisiilor de pulberi în resuspensie, prin intervenția serviciilor publice pentru îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil (aspirarea mecanizată și spălarea carosabilului)”.

Garda de Mediu, bilanț pe 2025

Garda de Mediu a prezentat apoi rezultatele controalelor pe care le-a făcut anul trecut, punctând că va continua verificările:

„• 346 de șantiere verificate

• 218 operatori industriali controlați

• 156 amplasamente afectate de incendii, verificate de comisarii GNM

• 14 operatori de salubrizare controlați

• 45 de controale la stații de betoane

• 581 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.466.100 lei

• 144 avertismente

• 11 sesizări penale

📌Datele de monitorizare arată că depășirile frecvente ale valorilor pentru PM10 și PM2,5 sunt generate de un cumul de factori:

• traficul rutier intens

• activitățile industriale

• încălzirea rezidențială

• șantierele de construcții

• depozitările necontrolate

• arderile ilegale de deșeuri

‼ În urma controalelor, au fost constatate deficiențe recurente:

• lipsa umectării materialelor pulverulente

• absența sistemelor de spălare a roților

• măsuri insuficiente de limitare a prafului

• depozitări necontrolate

👉Pentru aceste situații, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au dispus măsuri corective imediate și au aplicat sancțiuni, acolo unde a fost cazul”.