Un nou raport al atrage atenția asupra impactului pe care mediul înconjurător îl poate avea asupra stării noastre psihice. Documentul arată că există o legătură tot mai clară între condițiile de mediu și sănătatea mintală.

Specialiștii avertizează că poluarea aerului, zgomotul constant și expunerea la substanțe chimice toxice pot influența negativ echilibrul emoțional. În timp, acești factori pot crește riscul de depresie, anxietate și alte tulburări psihice.

Cum influențează poluarea sănătatea mintală

Reducerea poluării ar putea avea efecte importante nu doar asupra , ci și asupra celei psihice. Agenția Europeană de Mediu avertizează că sunt necesare „acțiuni urgente și drastice” pentru limitarea poluării. Instituția subliniază că inclusiv scăderi moderate ale nivelului de poluanți ar putea aduce îmbunătățiri semnificative ale sănătății mintale, potrivit Euronews.

Specialiștii spun că sănătatea mintală este influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se numără moștenirea genetică, mediul social și economic, dar și obiceiurile de zi cu zi. În ultimii ani, poluarea a început să fie tot mai des menționată ca un factor care poate afecta echilibrul psihic. Efectele devin mai vizibile mai ales atunci când expunerea la poluanți are loc pe termen lung.

Datele analizate de agenție arată că expunerea la aer poluat în perioada prenatală, în copilărie sau în adolescența timpurie poate produce modificări structurale și funcționale la nivelul creierului. Mai multe analize sistematice indică o legătură semnificativă între expunerea pe termen lung la aer de slabă calitate și . Dovezile sunt deosebit de puternice în cazul particulelor fine (PM2.5) și al dioxidului de azot (NO2), doi dintre poluanții frecvent întâlniți în mediul urban.

Cercetări recente arată că perioadele cu niveluri ridicate de poluare coincid adesea cu o creștere a cazurilor de depresie. Specialiștii au observat că episoadele de poluare intensă pot avea efecte rapide asupra sănătății mintale. În unele situații, acestea au fost asociate și cu agravarea simptomelor de schizofrenie.

În ce mod influențează zgomotul din trafic sănătatea mintală

Zgomotul produs de mijloacele de transport a devenit un subiect tot mai studiat de cercetători atunci când vine vorba despre sănătatea mintală. Specialiștii analizează în special efectele zgomotului generat de traficul rutier, de trenuri și de avioane. Expunerea constantă la astfel de sunete poate declanșa reacția organismului la . În timp, acest proces poate favoriza inflamația și stresul oxidativ. Acești factori pot afecta echilibrul psihic și starea emoțională.

Traficul rutier este cea mai frecvent analizată sursă de zgomot în legătură cu depresia și anxietatea. Studiile arată că o creștere a nivelului de zgomot poate avea efecte asupra sănătății mintale. Cercetările indică faptul că fiecare majorare cu 10 decibeli a nivelului de zgomot este asociată cu o creștere mică, dar măsurabilă, a riscului de depresie și . Chiar dacă efectul nu este foarte mare, el devine important atunci când expunerea este constantă. În mediul urban, acest tip de zgomot este prezent aproape permanent.

În același timp, zgomotul produs de avioane pare să aibă cea mai puternică legătură cu problemele de sănătate mintală raportat la nivelul de decibeli. Un studiu arată că pentru fiecare creștere de 10 decibeli a zgomotului avioanelor, riscul de depresie poate crește cu aproximativ 12%. În plus, zgomotul produs de aeronave este perceput ca fiind mai iritant decât alte tipuri de zgomot din transport. Această iritare constantă poate contribui la apariția depresiei și anxietății.

Raportul mai arată că persoanele care se declară extrem de deranjate de zgomot prezintă aproape dublul prevalenței acestor tulburări. Specialiștii spun că reacția individuală la zgomot joacă un rol important. De altfel, sensibilitatea la zgomot poate influența sănătatea mintală chiar mai mult decât nivelul real al zgomotului.