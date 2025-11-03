B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tinerii aleg liniștea în locul notificărilor. Ce ne învață Generația Z despre echilibru digital

Tinerii aleg liniștea în locul notificărilor. Ce ne învață Generația Z despre echilibru digital

B1.ro
03 nov. 2025, 23:13
Tinerii aleg liniștea în locul notificărilor. Ce ne învață Generația Z despre echilibru digital
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a devenit „nu deranja” un stil de viață digital
  2. De ce aleg tinerii să trăiască „deconectați”
  3. Ce  spun specialiștii despre DND
  4. De ce generațiile mai în vârstă nu înțeleg acest obicei

Deși este adesea criticată pentru dependența de ecrane, Generația Z pare să fi descoperit o cale neașteptată spre echilibru digital. Mulți tineri aleg acum să trăiască cu telefonul permanent pe „Do Not Disturb”, o tendință care se transformă într-o mișcare de sănătate mentală online.

Cum a devenit „nu deranja” un stil de viață digital

Tinerii din Generația Z, dar și o parte dintre mileniali, preferă acum liniștea absolută. Modul silențios nu mai este suficient, DND funcționează 24/7. Pe TikTok, clipurile cu hashtagurile „#DND” sau „#DND24/7” au milioane de vizualizări. Acolo, utilizatorii povestesc cât de calmi și productivi se simt de când și-au redus notificările.

„Când încerc să învăț pentru un examen, o notificare nouă pe Snapchat sau Instagram mă poate trimite imediat într-o spirală de scrollat fără sens timp de câteva minute,” spune Madeline Kerestman, studentă la medicină și influencer de 21 de ani, care își activează DND câteva ore pe zi.

Un studiu al Universității din California, Irvine, confirmă acest efect: unui angajat îi ia, în medie, 23 de minute să revină la o sarcină după o întrerupere, relatează Ziare.com.

De ce aleg tinerii să trăiască „deconectați”

Pentru Kerestman, DND înseamnă mai mult decât concentrare. Este o formă de protejare a liniștii interioare. „Primesc constant notificări de la TikTok și Instagram despre aprecieri, comentarii sau urmăritori noi. Îmi place partea asta de conexiune, dar uneori devine stresantă și copleșitoare,” mărturisește ea.

Unii tineri au mers și mai departe, renunțând complet la smartphone-uri în favoarea telefoanelor cu clapetă. The New York Times a relatat despre „Luddite Group”, un grup de adolescenți din New York care se întâlnesc în parc pentru a citi fără telefoane. „Când am luat un telefon cu clapetă, totul s-a schimbat instantaneu. Am început să-mi folosesc creierul,” a spus unul dintre ei.

Și alți tineri, precum Chinedu Kenechukwu, de 24 de ani, din Lagos, Nigeria, recunosc valoarea DND. „Anul trecut am avut DND activ aproape toată ziua, în majoritatea zilelor. Am anxietate uneori, iar apelurile îmi cresc anxietatea, așa că îl folosesc ca să-mi protejez pacea.”

Ce  spun specialiștii despre DND

Psihoterapeuta Lauren Larkin, fondatoarea Lel Therapy, consideră acest obicei o formă modernă de control. „DND ajută la stabilirea limitelor. Îți oferă control asupra relațiilor care nu te mai servesc, reducând accesul pe care îl au alții la tine — sau pe care îl ai tu la ei.”

Totuși, Larkin avertizează că un DND permanent poate ascunde anxietate sau depresie. „Dacă notificările îți provoacă gânduri accelerate, transpirație, palpitații, greață sau tulburări de somn, ar putea fi un semn al unei tulburări de anxietate,” spune ea. „Depinde de de ce alegi să te deconectezi.”

De ce generațiile mai în vârstă nu înțeleg acest obicei

Pentru părinți, ideea de a fi „indisponibil” non-stop pare absurdă. „Mama mea îmi spune mereu: ‘Ești mereu pe telefon! Cum de nu poți răspunde la un mesaj în cinci minute?’,” spune Kerestman. „Dar faptul că suntem mereu conectați nu înseamnă că trebuie să fim mereu disponibili.”

Terapeuta Emily Cooper din Seattle împărtășește această perspectivă. „Presupun că dacă cineva are cu adevărat nevoie de mine, mă va suna din nou. Mama mea, în schimb, răspunde doar ca să spună că nu poate vorbi,” glumește ea. Cooper crede că doar părinții și copiii ar trebui să aibă acces constant unul la celălalt. „E reconfortant să simți că deții controlul. Să alegi tu când te conectezi, nu să fii tras în conversații și notificări toată ziua.”

Cercetările confirmă că notificările frecvente cresc nivelul de cortizol, hormonul stresului. „Sistemul nostru nervos are nevoie de pauze,” adaugă Cooper. „Și sincer, nimeni nu ar trebui să aibă acces la noi 24/7. Așteptarea asta e pur și simplu nerealistă.”

Tags:
Citește și...
Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing” complet
Eveniment
Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing” complet
ANAF câștigă în instanță împotriva fraților Micula. Înalta Curte menține sechestrul asupra firmelor celor doi. Reacția lui Alexandru Nazare
Eveniment
ANAF câștigă în instanță împotriva fraților Micula. Înalta Curte menține sechestrul asupra firmelor celor doi. Reacția lui Alexandru Nazare
România importă peste jumătate din legumele care ajung pe rafturile magazinelor. Ce producție a avut țara noastră anul trecut
Eveniment
România importă peste jumătate din legumele care ajung pe rafturile magazinelor. Ce producție a avut țara noastră anul trecut
Caz cutremurător în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare
Eveniment
Caz cutremurător în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Eveniment
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre produsele cumpărate în cele mai mari cantități
Eveniment
Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre produsele cumpărate în cele mai mari cantități
Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
Eveniment
Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
Eveniment
Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
Eveniment
Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
Eveniment
Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
Ultima oră
00:01 - Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
23:57 - FC Botoșani, campioană de toamnă în Superliga. Moldovenii au remizat cu Petrolul în ultima etapă a turului
23:57 - Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing” complet
23:27 - Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
23:24 - ANAF câștigă în instanță împotriva fraților Micula. Înalta Curte menține sechestrul asupra firmelor celor doi. Reacția lui Alexandru Nazare
23:15 - Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”
22:56 - România importă peste jumătate din legumele care ajung pe rafturile magazinelor. Ce producție a avut țara noastră anul trecut
22:53 - Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
22:16 - Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
22:16 - Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi