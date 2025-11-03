Deși este adesea criticată pentru dependența de ecrane, Generația Z pare să fi descoperit o cale neașteptată spre echilibru digital. Mulți tineri aleg acum să trăiască cu telefonul permanent pe „Do Not Disturb”, o tendință care se transformă într-o mișcare de sănătate mentală online.

Cum a devenit „nu deranja” un stil de viață digital

Tinerii din Generația Z, dar și o parte dintre mileniali, preferă acum liniștea absolută. Modul silențios nu mai este suficient, DND funcționează 24/7. Pe TikTok, clipurile cu hashtagurile „#DND” sau „#DND24/7” au milioane de vizualizări. Acolo, utilizatorii povestesc cât de calmi și productivi se simt de când și-au redus notificările.

„Când încerc să învăț pentru un examen, o notificare nouă pe Snapchat sau Instagram mă poate trimite imediat într-o spirală de scrollat fără sens timp de câteva minute,” spune Madeline Kerestman, studentă la medicină și influencer de 21 de ani, care își activează DND câteva ore pe zi.

Un studiu al Universității din California, Irvine, confirmă acest efect: unui angajat îi ia, în medie, 23 de minute să revină la o sarcină după o întrerupere, relatează Ziare.com.

De ce aleg tinerii să trăiască „deconectați”

Pentru Kerestman, DND înseamnă mai mult decât concentrare. Este o formă de protejare a liniștii interioare. „Primesc constant notificări de la TikTok și Instagram despre aprecieri, comentarii sau urmăritori noi. Îmi place partea asta de conexiune, dar uneori devine stresantă și copleșitoare,” mărturisește ea.

Unii tineri au mers și mai departe, renunțând complet la -uri în favoarea telefoanelor cu clapetă. a relatat despre „Luddite Group”, un grup de adolescenți din New York care se întâlnesc în parc pentru a citi fără telefoane. „Când am luat un telefon cu clapetă, totul s-a schimbat instantaneu. Am început să-mi folosesc creierul,” a spus unul dintre ei.

Și alți tineri, precum Chinedu Kenechukwu, de 24 de ani, din Lagos, Nigeria, recunosc valoarea DND. „Anul trecut am avut DND activ aproape toată ziua, în majoritatea zilelor. Am anxietate uneori, iar apelurile îmi cresc anxietatea, așa că îl folosesc ca să-mi protejez pacea.”

Ce spun specialiștii despre DND

Psihoterapeuta Lauren Larkin, fondatoarea Lel Therapy, consideră acest obicei o formă modernă de control. „DND ajută la stabilirea limitelor. Îți oferă control asupra relațiilor care nu te mai servesc, reducând accesul pe care îl au alții la tine — sau pe care îl ai tu la ei.”

Totuși, Larkin avertizează că un DND permanent poate ascunde anxietate sau depresie. „Dacă notificările îți provoacă gânduri accelerate, transpirație, palpitații, greață sau tulburări de somn, ar putea fi un semn al unei tulburări de anxietate,” spune ea. „Depinde de de ce alegi să te deconectezi.”

De ce generațiile mai în vârstă nu înțeleg acest obicei

Pentru părinți, ideea de a fi „indisponibil” non-stop pare absurdă. „Mama mea îmi spune mereu: ‘Ești mereu pe ! Cum de nu poți răspunde la un mesaj în cinci minute?’,” spune Kerestman. „Dar faptul că suntem mereu conectați nu înseamnă că trebuie să fim mereu disponibili.”

Terapeuta Emily Cooper din Seattle împărtășește această perspectivă. „Presupun că dacă cineva are cu adevărat nevoie de mine, mă va suna din nou. Mama mea, în schimb, răspunde doar ca să spună că nu poate vorbi,” glumește ea. Cooper crede că doar părinții și copiii ar trebui să aibă acces constant unul la celălalt. „E reconfortant să simți că deții controlul. Să alegi tu când te conectezi, nu să fii tras în conversații și notificări toată ziua.”

Cercetările confirmă că notificările frecvente cresc nivelul de cortizol, hormonul stresului. „Sistemul nostru nervos are nevoie de pauze,” adaugă Cooper. „Și sincer, nimeni nu ar trebui să aibă acces la noi 24/7. Așteptarea asta e pur și simplu nerealistă.”