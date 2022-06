George Simion și-a petrecut noaptea în aeroport. I-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova: Separatiștii mă trimit înapoi la București cu primul avion!

Momente jenante pentru George Simion. Liderului partidului AUR i-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova din cauza interdicției de pe care a primit-o în urmă cu câțiva ani. El ar fi trebuit să participe sâmbătă la ședința comună a parlamentelor României și Republicii Moldova, la Chișinău. Revoltat, George Simion a transmis mai multe mesaje pe pagina de Facebook.

„Separatiștii mă trimit înapoi la București cu primul avion! Există doar un singur popor, ROMÂNESC. Moldovenismul e o invenție rusească”, a scris președintele partidului AUR pe Facebook.

Politicianul urmează să revină în București cu primul avion în această dimineață, după o lungă așteptare în Aeroportul din Chișinău. George Simion acuză actuala conducere de dublu limbaj și prefăcătorie.

„Maia Sandu o să defileze cu europenismul ei, dar pe mine m-a arestat Vladimir Voronin. Pe mine m-a interzis Igor Dodon, cei mai anti-europeni și chipurile cei mai anti-români. Dar în momentul în care te invită Parlamentul Republicii Moldova și toți parlamentarii sunt lăsați să treacă și tu, nu, pe o interdicție dată în Anul Centenarului, la 100 de ani de la Marea Unire, când am făcut marș pe jos de la Alba Iulia la Chișinău, interdicție dată de Igor Dodon, în plin regim Plahotniuc. Și acum, până la 5 și ceva o să stau aici în aeroport să mă uit cum zboară avioane. Nu e nicio problemă. Nu renunțăm la lupta noastră pentru unire, dar invitația asta și prefăcătoria clasei politice din Republica Moldova care se teme de unire ca dracul de tămâie cred că trebuie sancționată. Este cât se poate de clar dublul limbaj pe care îl folosește Chișinăul în momentul acesta”, acuză Simion.

George Simion și-a petrecut noaptea în aeroportul din Chișinău

Simion a făcut un video Live, chiar de pe aeroport, supărat că trebuie să aștepte aproape 5 ore următoarea cursă aeriană, sub supravegherea Poliției de Frontieră.

„La ora 5 și ceva mă urc în primul avion spre București. Trebuie să stau în această sală de așteptare. Nu am voie să intru în Republica Moldova, deși, am venit aici (…) că mâine e o șdință comună a parlamentelor din România și Republica Moldova și am fost invitați de către Parlamentul Republicii Moldova”, a spus liderul partidului AUR.

Interdicția de a intra pe teritoriul Moldovei primită de George Simion

George Simion a primit interdicția în 2018, după ce a organizat un marș pe jos de la Alba Iulia la Chișinău. El a mai încercat și în 2021 să intre în Republica Moldova, folosindu-se de pașaportul diplomatic de parlamentar, fără succes însă.