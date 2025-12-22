Prințesa Kate Middleton a adus un strop de bucurie pacienților și de la Spitalul Royal Marsden din Londra. Ea a oferit un cadou special de Crăciun: un brad impresionant, decorat pentru sărbătorile de iarnă.

Bradul, simbol al speranței și al vindecării

Spitalul Royal Marsden este aproape de inima prințesei, după ce aceasta a urmat acolo un tratament de chimioterapie preventivă în urma diagnosticului de cancer din 2024, după o intervenție chirurgicală abdominală. În ianuarie, Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a anunțat că este în remisie, scrie Click.

Bradul a fost decorat inițial pentru slujba anuală de colinde „Together at Christmas”, desfășurată pe 5 decembrie la Westminster Abbey, la care au participat membri ai familiei regale, copiii prințesei și personalități precum Kate Winslet și Katie Melua. Unele dintre aceste decorațiuni au fost acum donate spitalului și expuse la intrarea în Oak Cancer Centre din Sutton.

Mulțumiri oficiale pentru gestul regal

Personalul spitalului a exprimat recunoștința pentru gestul prințesei.

„Mulțumim Alteței Sale Regale, Prințesa de Wales, patroană comună a Royal Marsden, pentru donarea acestui brad impunător din cadrul slujbei «Together at Christmas» desfășurate la Westminster Abbey. Mulțumim, de asemenea, lui Stephen Phair de la Premier Plants pentru decorațiuni și pentru efortul depus pentru a le aranja atât de frumos. Bradul poate fi admirat la intrarea în Oak Cancer Centre din Sutton”, au transmis reprezentanții spitalului pe Instagram.

Decorațiunile provenite de la evenimente regale sunt frecvent donate organizațiilor merituoase. De exemplu, după vizita de stat a președintelui Emmanuel Macron în Marea Britanie, familia regală a donat flori organizației de caritate Floral Angels, cu sediul la New Covent Garden Flower Market.

Sprijin constant pentru pacienții cu cancer

Prințesa Kate a arătat în mod constant sprijin pentru comunitatea afectată de cancer. La începutul acestei luni, ea a vizitat instalația artistică Ever After Garden din Chelsea, dedicată celor care și-au pierdut viața din cauza bolii.

Aceasta strânge fonduri pentru The Royal Marsden Cancer Charity și cuprinde peste 30.000 de trandafiri albi iluminați, pe care susținătorii îi pot dedica în memoria celor dispăruți, conform publicației britanice Daily Mail.