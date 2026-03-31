Ghețarii continuă să se topească. Avertismentul oamenilor de știință după 50 de ani de monitorizare

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 12:47
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Tendința de topire nu s-a inversat
  2. Un an extrem de cald pentru Noua Zeelandă
  3. De ce sunt ghețarii atât de importanți
  4. Apel la acțiune împotriva încălzirii globale

La 50 de ani de la prima analiză aeriană a ghețarilor din Alpii de Sud ai Noii Zeelande, cercetătorii atrag atenția că tendința de topire nu a fost inversată. Chiar dacă ultimele luni au adus un răgaz temporar, specialiștii spun că declinul pe termen lung continuă.

Tendința de topire nu s-a inversat

Oamenii de știință de la Earth Sciences New Zealand, Universitatea Victoria din Wellington și Departamentul de Conservare au finalizat analiza anuală realizată la sfârșitul verii australe. Studiul include fotografierea a sute de ghețari pentru a monitoriza schimbările la nivelul liniei zăpezii și al volumului de gheață, conform Știrile ProTv.

Cu toate că în unele zone s-a păstrat mai multă zăpadă decât în anii anteriori, acest lucru nu indică o schimbare de tendință, spun cercetătorii.

Andrew Lorrey, climatolog principal la Earth Sciences New Zealand, a explicat: „doar o amânare” și „nu o inversare a declinului pe termen lung a acoperirii cu gheață”.

Un an extrem de cald pentru Noua Zeelandă

Cercetătorii subliniază că anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat vreodată în Noua Zeelandă, ceea ce a contribuit la accelerarea topirii ghețarilor.

La nivel global, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat că temperaturile din 2025 au fost cu 1,43 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială.

În acest context, specialiștii avertizează că schimbările climatice continuă să afecteze ecosistemele într-un mod vizibil.

„O planetă mai caldă înseamnă mai puțină gheață, iar ghețarii noștri sunt unul dintre semnele cele mai vizibile ale încălzirii climatice”, se precizează în comunicat.

De ce sunt ghețarii atât de importanți

Pe lângă rolul lor în echilibrul natural, ghețarii sunt esențiali pentru economie și pentru comunitățile locale din Noua Zeelandă.

Aceștia contribuie la turism, furnizează apă din topiri și susțin ecosistemele acvatice prin transportul de nutrienți către râuri și lacuri. De asemenea, alimentează lacurile hidroelectrice care produc o mare parte din energia regenerabilă a țării.

Andrew Lorrey a subliniat importanța acestora și necesitatea unor măsuri urgente: „Ghețarii sunt o parte importantă a mediului, a economiei și a identității Noii Zeelande. Ei stau la baza turismului, furnizează apă din topiri, ce transportă nutrienți în râuri și lacuri și alimentează lacurile hidroelectrice care produc o mare parte din energia noastră electrică regenerabilă”.

Apel la acțiune împotriva încălzirii globale

În final, cercetătorii atrag atenția că fără măsuri rapide pentru reducerea încălzirii globale, topirea ghețarilor va continua.

Datele din ultimele decenii arată clar că schimbările climatice nu mai sunt o problemă a viitorului, ci una prezentă, cu efecte deja vizibile asupra mediului.

