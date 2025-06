Gigi Becali, după ce a primit interdicție să mai cânte în Catedrala Patriarhală: „Eu sunt oaia, el e păstorul. Îmi văd de treaba mea și fac ascultare”

George Becali, cunoscut om de afaceri, finanțator al echipei FCSB și fost parlamentar AUR, în strana Catedralei Patriarhale din București, potrivit .

Gigi Becali, interzis în strana Catedralei Patriarhale

Măsura vine ca urmare a unor plângeri primite de Patriarhia Română din partea unor credincioși nemulțumiți de implicarea vocală a lui Becali în slujbe, fără a avea pregătire muzicală liturgică specifică.

Decizia a fost comunicată oficial printr-o adresă semnată de preotul Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române. Potrivit acestuia, „în cadrul slujbelor religioase, cântările din strană trebuie interpretate de persoane avizate, cu pregătire muzicală corespunzătoare, pentru a respecta rânduiala liturgică și tradiția psaltică a Bisericii Ortodoxe Române”.

Finanțatorul FCSB a reacționat public, sâmbătă, la România TV, exprimându-și supunerea față de decizia Patriarhului Daniel și susținând că nu are nimic de obiectat.

Ce spune Becali după ce a primit interdicție

„Eu ascult, fac ascultare și ce zice pastorul meu așa fac. A zis Patriarhul meu, eu așa fac, nu mai cânt, nu mai citesc. Ce am dreptul să zic ceva? El este păstorul și eu sunt oaia. Oare îl va întreba oaia păstor că de ce nu mă lasă să cânt sau de ce nu mă lași să citesc? Nu. Eu îmi văd de treaba mea și fac ascultare. Dacă așa vor, așa facem. Păi am participat pe muntele Athos, dar dacă zice Patriarhul, taci din gură și faci așa. Ce contează? Ce pot să zic eu? Singurul drept al meu, când zice Patriarhul e să execut. Alt drept nu am”, a declarat George Becali, notează .

Întrebat dacă se simte nedreptățit de această decizie, Becali a refuzat să emită vreo critică la adresa conducerii Bisericii: „Vreți să zic ceva de Patriarhul meu? Nu o să zic. Nu mă vor pe mine, nu mă duc eu. Să se ducă cine are voie și gata. Eu stau în genunchi și ascult cum citește altul și cum cântă altul.”

Totuși, omul de afaceri susține că are talent muzical și că a fost încurajat de arhidiaconul Mihail Bucă, liderul grupului psaltic Tronos:

„Mi-a spus Mihai Bucă că am voce. Eu am 67 de ani și îi acopăr pe toți ceilalți. Voi învăța și îi voi birui pe toți.”