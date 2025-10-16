Gigi Becali a fost surprins făcând un gest neașteptat! În timp ce se afla la Iași, la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost abordat de un trecător. Bărbatul i-a înmânat Noul Testament, însă reacția patronului FCSB a fost una total diferită decât cea la care s-a gândit autorul gestului.

Cum a reacționat Gigi Becali

Gigi Becali a primit Noul Testament în varianta lui Dumitru Cornilescu, neaprobat de Biserica Ortodoxă, pentru că autorul s-a alăturat Bisericii Evanghelice Române. Acest lucru nu i-a convenit lui Gigi Becali, însă ce a urmat l-a scos de-a dreptul din minți.

După ce a răsfoit, preț de câteva minute cartea, patronul „roș-albaștrilor” l-a întrebat pe bărbat ce religie este. Răspunsul acestuia l-a înfuriat atât de tare, încât Becali a aruncat pe jos „cadoul” primit.

Gigi Becali: „Ce religie ești?”

Trecător: „De la penticostali”

Gigi Becali a dat de pământ cu Noul Testament scris de Dumitru Cornilescu, în mijlocul străzii Sursa: @sorin.sigmirean

Ce a declarat Gigi Becali la pelerinajul de la Iași

După ce s-a rugat la sfintele moaște, Gigi Becali a vorbit despre importanța credinței și a Sfintei Liturghii în viața de zi cu zi. Afaceristul este cunoscut pentru latura sa spirituală foarte dezvoltată și nu există apariție publică în care să nu atingă acest punct sensibil.

„Cel mai mare pelerinaj e la Sfânta Parascheva. E ceva mai special, sfânt. Sfințenie pentru poporul român, mai ales dacă vin atâția oameni. M-am închinat la raclă, am stat toată noaptea. S-a făcut Liturghie și aseară. Eu trăiesc momentele astea ale sfințeniei zilnic, zilnic merg la Sfânta Liturghie.

Am momente chiar mai puternice în alte zile decât la raclă, racla e ca cinstire. Depinde când te cuprinde harul, în timpul slujbei. Am stat în genunchi toată slujba, așa îmi place mie să stau.

Vin vremurile de apoi, se apropie! Nu vedeți cât tineret a venit?

Toată lumea numai la păcat, pofte, plăceri, bani, lăcomie. Atunci Dumnezeu își alege oamenii Lui, unde prisosește harul și va turna har, spune Sfântul Apostol Petru”, Gigi Becali.