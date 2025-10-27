Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)

După ce a fost la sfințirea Catedralei Neamului, Gigi Becali nu a avaut deloc o seară liniștită. Ajuns la Palatul din Centrul Bucureștiului, Becali a avut o surpriză neplăcută.

De ce a fost scandal la palatul lui Gigi Becali

Ceartă la ușa palatului lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost surpins în timpul unui conflict verbal cu o persoană care l-a abordat în fața palatului. Omul de afaceri era alături de un grup de călugări și de Ionuț Luțu, șoferul său.

Și asta după ce palatul lui George Becali de pe Aleea Alexandru a fost din nou ținta vandalilor. Pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje și se pare că omul a fost prins exact când scria pe gard și a avut un schimb de replici cu Gigi Becali.

„Vin tot felul de oameni nebuni. Ce să le fac? Ba că președinte, ba că nu știu ce. Vin și scriu pe gard, ce să le fac?! Zi ce să le fac!

Este acel Ivanov?

Nu, ăsta e altul. Îi trimit dracii ca să mă ispitească, să mă enerveze. Eu înțeleg asta.”, a declarat Gigi Becali, după scandal, pentru jurnaliștii de la .

Nu este prima dată când lui Becali îi este vandalizată casa

Aceasta nu este prima dată când palatul omului de afaceri devine ținta unor acte de vandalism. Luna trecută, în două rânduri pe gardul locuinței lui au apărut mai multe mesaje.

”Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”

”Partidul Frăția Forța România”

”Ivanov Constantin Daniel”

”Becali președinte + Mielu”., au fost câteva din mesajele scrise pe gard

Totodată, au fost afișate și poze cu Simona Halep și Alexandra Becali, alături de textul ”Alexandra Becali, viitoarea primă doamnă a României”.

Autorul vandalismului a fost identificat de poliție și sancționat cu o amendă în valoare de 6.000 de lei.