B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)

Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)

Adrian A
27 oct. 2025, 15:37
Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
Gigi Becali. Sursa foto: Captură Video GSP
Cuprins
  1. De ce a fost scandal la palatul lui Gigi Becali
  2. Nu este prima dată când lui Becali îi este vandalizată casa

După ce a fost la sfințirea Catedralei Neamului, Gigi Becali nu a avaut deloc o seară liniștită. Ajuns la Palatul din Centrul Bucureștiului, Becali a avut o surpriză neplăcută.

De ce a fost scandal la palatul lui Gigi Becali

Ceartă la ușa palatului lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost surpins în timpul unui conflict verbal cu o persoană care l-a abordat în fața palatului. Omul de afaceri era alături de un grup de călugări și de Ionuț Luțu, șoferul său.

Și asta după ce palatul lui George Becali de pe Aleea Alexandru a fost din nou ținta vandalilor. Pe gardul locuinței omului de afaceri au apărut mai multe mesaje și se pare că omul a fost prins exact când scria pe gard și a avut un schimb de replici cu Gigi Becali.

„Vin tot felul de oameni nebuni. Ce să le fac? Ba că președinte, ba că nu știu ce. Vin și scriu pe gard, ce să le fac?! Zi ce să le fac!

Este acel Ivanov?

Nu, ăsta e altul. Îi trimit dracii ca să mă ispitească, să mă enerveze. Eu înțeleg asta.”, a declarat Gigi Becali, după scandal,  pentru jurnaliștii de la IAmSport.

Nu este prima dată când lui Becali îi este vandalizată casa

Aceasta nu este prima dată când palatul omului de afaceri devine ținta unor acte de vandalism. Luna trecută, în două rânduri pe gardul locuinței lui Gigi Becali au apărut mai multe mesaje.

”Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”

”Partidul Frăția Forța România”

”Ivanov Constantin Daniel”

”Becali președinte + Mielu”., au fost câteva din mesajele scrise pe gard

Totodată, au fost afișate și poze cu Simona Halep și Alexandra Becali, alături de textul ”Alexandra Becali, viitoarea primă doamnă a României”.

Autorul vandalismului a fost identificat de poliție și sancționat cu o amendă în valoare de 6.000 de lei.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
Eveniment
Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
Eveniment
Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
Eveniment
Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile
Eveniment
Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)
Eveniment
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Eveniment
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Primăria Brașov renunță la artificiile de Revelion din Piața Sfatului. Decizie luată de primarul George Scripcaru
Eveniment
Primăria Brașov renunță la artificiile de Revelion din Piața Sfatului. Decizie luată de primarul George Scripcaru
O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC
Eveniment
O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
Eveniment
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
Eveniment
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
Ultima oră
15:57 - Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
15:45 - Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
15:37 - Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
15:32 - Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
15:15 - Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
15:14 - Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
14:57 - Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
14:55 - Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
14:51 - Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
14:46 - Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile