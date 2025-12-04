B1 Inregistrari!
Eveniment » Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial

Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial

Ana Maria
04 dec. 2025, 19:51
Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Google a publicat raportul oficial. Ce jucării și tendințe de divertisment au fost în vogă în 2025
  2. Ce căutări culinare și educaționale au fost în trend

Google a publicat raportul oficial. Conform unei statistici publicate de Google, românii au căutat intens în 2025 o varietate de subiecte, de la „Păpușa Labubu” și kendama, la alegerile prezidențiale și decesele unor personalități publice. Astfel, alegerile din primăvară au influențat masiv căutările, numele președintelui ales, Nicușor Dan, și al contracandidatului George Simion fiind în topul preferințelor utilizatorilor.

Trecerea în neființă a unor figuri publice remarcante, precum fostul președinte Ion Iliescu, Papa Francisc sau activistul american Charlie Kirk, a generat creșteri semnificative în căutările pe Google. Aceste evenimente au fost printre principalele căutări pe Google, conform raportului oficial.

Redăm, mai jos, top 5 cuvinte cele mai căutate pe Google, la fiecare categorie:

General

  1. Nicușor Dan

  2. Ion Iliescu

  3. George Simion

  4. iPhone 17

  5. Charlie Kirk

Filme

  1. Nosferatu

  2. Anora

  3. Cravata galbenă

  4. Minecraft Movie

  5. Culpa Nuestra

Inteligență artificială

  1. Olimpiada de inteligență artificială

  2. Inteligență artificială gratis

  3. Inteligență artificială online

  4. Inteligență artificială Google

  5. Inteligență artificială China

Oameni

  1. Nicușor Dan

  2. George Simion

  3. Papa Francisc

  4. Călin Georgescu

  5. Bianca Censori

Crăciun

  1. Târg de Crăciun Viena 2025

  2. Târg de Crăciun Budapesta 2025

  3. Târg de Crăciun București 2025

  4. Târg de Crăciun Craiova 2025

  5. Vacanta de Crăciun 2025

Diete

  1. Dieta Cerin

  2. Dieta Mara Bănică

  3. Dieta Metabolica

  4. Dieta Hashimoto

  5. Dieta Moromete

Rețete

  1. Drob de miel rețetă tradițională

  2. Ciocolată Dubai rețetă

  3. Rețetă pască cu brânză

  4. Rețetă drob de pui simplă

  5. Drob de miel rețetă ardeleneasca

Cum

  1. Cum arată buletinul de vot

  2. Cum se vopsesc ouăle

  3. Cum a votat diaspora

  4. Cum se alege Papa

  5. Cum arată Labubu

Idei

  1. Idei mărțișoare copii

  2. Idei de Valentines Day

  3. Idei cină

  4. Idei tatuaje barbati

  5. Idei de prânz

Google a publicat raportul oficial. Ce jucării și tendințe de divertisment au fost în vogă în 2025

Printre jucăriile populare în căutările românilor s-a numărat și controversata Păpușa Labubu, care a stârnit curiozitate și dezbateri, fiind deseori căutată sub întrebarea „Cum arată Labubu?”. De asemenea, kendama, un joc tradițional japonez, a înregistrat o creștere importantă a interesului, deși nu a ajuns în top 10. În materie de filme, „Nosferatu” a dominat căutările, iar în categoria serialelor, „Squid Game” a fost cel mai popular.

Ce căutări culinare și educaționale au fost în trend

Românii au manifestat interes crescut pentru rețete tradiționale de Paște, căutând termeni precum drob, friptură de miel și pască. În domeniul educației, interesul pentru inteligența artificială a crescut semnificativ, cu termeni precum „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială” printre cele mai populare.

