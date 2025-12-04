Aeroportul Internaţional Henri Coandă parcurge o etapă importantă de modernizare, după finalizarea unor lucrări extinse care acoperă o suprafaţă de jumătate de milion de metri pătraţi. Proiectul reprezintă una dintre cele mai ample investiţii din ultimii ani şi marchează un pas esenţial pentru creşterea capacităţii de operare. Autorităţile aeroportuare susţin că noile spaţii şi infrastructuri vor îmbunătăţi atât siguranţa, cât şi eficienţa activităţii curente.

Ce modernizări au fost finalizate şi de ce sunt importante

(CNAB) a anunţat recepţionarea oficială a lucrărilor desfăşurate pe 500.000 de metri pătraţi, un segment esenţial din programul strategic de dezvoltare 2023–2025. Reprezentanţii instituţiei au subliniat că lucrările se încadrează în etapa 2023–2025 a programului strategic de dezvoltare, evidenţiind ritmul accelerat al proiectelor asumate.

Investiţiile au vizat, în primul rând, extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare, care ajunge acum la o suprafaţă totală de 190.000 mp. Prin această intervenţie, îşi creşte capacitatea cu 28 de poziţii suplimentare pentru aeronave de cod C, precum Airbus A320 sau Boeing 737, un avantaj important într-un context al creşterii traficului aerian.

În plus, noile configuraţii permit găzduirea unor aeronave mai mari, de cod E, inclusiv modele precum Boeing 777 sau Airbus A330. Această flexibilitate sporită oferă posibilitatea de a acomoda curse variate şi de a răspunde mult mai eficient cerinţelor operatorilor aerieni.

Cum contribuie noile căi de rulare la fluidizarea operaţiunilor

Un punct central al modernizării îl reprezintă construirea unei noi căi de rulare, proiect completat de reabilitarea altor cinci rute de acces aferente Pistei 08L-26R, pe o suprafaţă cumulată de 310.000 mp. Noile trasee asigură o circulaţie mai fluentă pentru aeronave, reducând timpii de aşteptare şi optimizând operaţiunile la sol.

În acelaşi timp, au fost amenajate două drumuri rapide dedicate echipamentelor de handling, ceea ce contribuie la scăderea timpilor de intervenţie şi la îmbunătăţirea logisticii aeroportuare. Modernizarea structurilor rutiere şi a sistemelor de captare a apelor pluviale asigură funcţionarea în parametri optimi chiar şi în condiţii meteo dificile.

Actualizarea sistemelor de balizaj şi iluminat (cu instalarea unor echipamente LED moderne şi eficiente energetic) completează pachetul de investiţii. Aceste intervenţii respectă cerinţele impuse de Regulamentul UE nr. 139/2014, iar contractul de aproximativ 75 de milioane de euro a fost atribuit companiei PORR Construct.

Ce presupune Etapa a II-a a proiectului de dezvoltare

În continuarea acestor lucrări, CNAB a lansat licitaţia pentru Etapa a II-a a programului, care vizează reabilitarea completă a Pistei nr. 1, considerată cel mai important proiect investiţional din istoria , potrivit capital.ro. Această etapă se aliniază obiectivului de a adapta infrastructura la un trafic aerian în continuă creştere şi de a menţine standarde ridicate de siguranţă şi eficienţă operaţională.