Piața imobiliară trece printr-o schimbare după majorarea cotei de TVA care a dus la apartamentelor și caselor noi. Cumpărătorii se reorientează către imobile mai vechi, unde cererea a crescut foarte mult.

Schimbare pe piața imobiliară

În marile orașe prețurile pentru locuințe vechi și noi, au crescut în medie cu 15%, raportat la anul trecut, conform analizelor de pe piața imobiliară. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. Prețul mediu este de 3.204 euro pe metru pătrat. Pe locul secund se situează municipiul București, cu un preț de 2.264 euro/mp. În Brașov prețul mediu ajunge la 2.253 euro/mp.

La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași cu un preț de 1.735 euro/mp și Oradea cu 1.828 euro/mp. Constanța este singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.

În acest context, dacă analizăm prețul pentru apartamente noi, Timișoara și Craiova au înregistrat cele mai mari creșteri de la un an la altul, de 20%. La Sibiu se înregistrează, de asemenea, o evoluție importantă, de 19%.

De la o lună la alta, Bucureștiul a avut cea mai mare creștere, de 6% în noiembrie față de luna octombrie. Prețurile din Timișoara au înregistrat o creștere de 2%, în timp ce Cluj-Napoca a marcat o scădere de 3%.

Cum a evoluat prețul apartamentelor vechi

Potrivit unei analize , Bucureștiul conduce detașat cu o creștere de 26%, comparativ cu anul trecut. Pe locul secund se află Craiova cu o majorare a prețurilor de 20% și Iași cu o creștere de 14%. Brașov și Sibiu au evoluții moderate, de 8% fiecare. Totodată, Timișoara a înregistrat o creștere de 9%, urmat de Cluj-Napoca cu 10%, Constanța, cu 11% și Oradea cu 11%.

„În urmă cu doi ani, interesul pentru apartamentele noi și cele vechi era relativ echilibrat. Din iunie 2024 însă, vizualizările pentru locuințele noi au început să scadă, ajungând să fie cu peste 20% mai puține decât cele pentru apartamentele vechi. În prima jumătate a anului 2025, diferența s-a accentuat, anunțurile pentru apartamente noi având cu 33-47% mai puține vizualizări față de segmentul vechi, iar din august decalajul a crescut la aproximativ 54%”, susține Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Potrivit spuselor sale, această evoluție este limitată de dezvltarea construcțiilor noi în marile orașe, dar și de majorarea cotei TVA. Parte dintre cumpărătorii interesați inițial de achiziția unor locuințe noi s-au răzgândit. Aceștia s-au reorientat către locuințele vechi. Interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi a crescut în ultimele luni, fiind de două ori mai mare decât pentru locuințele noi.

„Această evoluție este explicată de oferta limitată de construcții noi în marile orașe și de schimbările fiscale, care au determinat 12% dintre cei interesați de locuințe noi să își mute atenția exclusiv către apartamente vechi, conform unui sondaj realizat recent de noi. În paralel, interesul pentru apartamentele vechi a crescut, iar din luna noiembrie a acestui an a ajuns să fie de peste două ori mai mare decât interesul pentru apartamentele noi”, a declarat Monica Dudău.

Prețurile pe piața imobiliară din București și Brașov

Capitala înregistrează cele mai mari diferențe de prețuri între și cele noi. În noiembrie, prețul mediu solicitat a fost de 2.005 euro/mp pentru apartamentele noi. Creșterea este cu 15% raportat la anul trecut și 6% peste nivelul din octombrie. Pentru apartamentele vechi, prețurile medii ajung la 2.554 euro/mp. Majorarea este cu 26% față de anul trecut și cu 2% față de luna octombrie 2025.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.185 euro. O locuință similară, într-un imobil vechi ajunge la 94.498 euro. Diferența este de peste 20.000 euro. Pentru un apartament nou cu două camere, prețul este de 104.260 euro și 132.808 euro pentru un apartament vechi. O locuință cu trei camere nouu ajunge la 132.330 euro și la 168.564 euro pentru o locuință veche.

În Brașov, prețul mediu solicitat a fost de 2.255 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 7% mai mult decât anul trecut și cu 1% peste nivelul din octombrie. În cazul apartamentelor vechi, prețurile au fost de 2.252 euro/mp. Creșterea a fost de 8% față de anul trecut și de 1% față de luna anterioară. Diferențele sunt minime între cele două categorii, de doar 3 euro.

Raportat la suprafețele minime legale, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 83.435 euro. Una într-un bloc vechi ajunge la 83.324 euro. Pentru un apartament cu două camere, nou, prețul este de 117.260 euro și 117.104 euro pentru un apartament vechi. Pentru un apartament nou cu trei camere. prețul ajunge la 148.830 euro. Un apartament similar, vechi, costă în jur de 148.632 euro.

Care sunt prețurile în Cluj Napoca și Constanța

rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.188 euro/mp pentru apartamentele noi. Suma plătită este mai mare cu 8% față de anul trecut. În schimb, se constată o scădere a prețului, cu 3%, comparativ cu luna octombrie. Prețurile pentru locuințele vechi din Cluj Napoca ajung la 3.218 euro/mp, în creștere cu 10% față de anul trecut și cu 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 117.956 euro. O garsonieră într-o clădire veche ajunge la 119.066 euro. Pentru două camere, apartament nou, prețul solicitat este de 165.776 euro. Pentru un apartament vechi cu două camere vânzătorii cer 167.336 euro. Pentru trei camere, prețul unui apartamet nou ajunge la 210.408 euro și 212.388 euro în cazul unuia vechi.

În Constanța, prețul mediu solicitat a fost de 2.047 euro/mp pentru apartamentele noi. Creșterea este cu 10% peste valorile practicate anul trecut și cu 1% peste nivelul din octombrie. Pentru locuințele vechi, valoarea de achiziție este de 2.036 euro/mp. Creșterea este de 11% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 75.739 euro, iar una veche 75.332 euro. Pentru două camere, prețul este de 106.444 euro, într-un bloc nou și de 105.872 euro într-un imobil vechi. Pentru trei camere, prețul ajunge la 135.102 euro, apartament nou și 134.376 euro, locuință veche.

Prețurile pe piața locuințelor din Craiova și Iași

În Craiova, apartamentele noi se vând cu un preț mediu de 2.091 euro/mp. Creșterea este de 20% raportat la anul trecut și cu 1% peste nivelul din octombrie. Pentru locuințele vechi, prețul este de 2.016 euro/mp, în creștere cu 20% față de anul trecut și cu 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.367 euro, iar una veche 74.592 euro. Pentru două camere noi, prețul ajunge la 108.732 euro și 104.832 euro într-un bloc vechi. Pentru trei camere, prețul unei locuințe noi ajunge la 138.006 euro, iar al uneia vechi ajunge la 133.056 euro.

În Iași, prețul mediu solicitat a fost de 1.814 euro/mp pentru apartamentele noi. Creșterea este cu 12% față de anul trecut și similar cu luna octombrie. Prețul a fost de 1.960 euro/mp pentru locuințele vechi, în creștere cu 14% față de anul trecut și cu 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 67.118 euro, iar una veche 72.520 euro. Pentru două camere, prețul este de 94.328 euro (nou) și 101.920 euro (vechi). În cazul locuințelor cu trei camere noi, prețul ajunge la 119.724 euro. În cazul celor vechi suma solicitată este de 129.360 euro.

Piața imobiliară în Oradea și Sibiu

În Oradea, apartamentele noi au un preț mediu de 1.952 euro/mp, cu 10% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie. Locuințele vechi se vând, în meie cu 1.794 euro/mp, în creștere cu 11% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 72.224 euro, iar una veche 66.378 euro. Pentru două camere, prețul este de 101.504 euro (nou) și 93.288 euro (vechi). Pentru un apartament cu trei camere nou, prețul este de 128.832 euro și de 118.404 euro pentru o locuință într-un bloc vechi.

În Sibiu, prețul mediu solicitat a fost de 1.942 euro/mp pentru apartamentele noi. Majorarea este cu 19% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie. Prețul este de 1.885 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 8% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 71.854 euro, iar una veche 69.745 euro. Pentru două camere, prețul este de 100.984 euro într-un bloc nou, și de 98.020 euro într-un bloc vechi. Un apartament trei camere nou costă 128.172 euro. Un apartament similar, vechi, ajunge la 124.410 euro.

Care sunt prețurile în municipiul Timișoara.

În Timișoara, apartamentele noi au un preț mediu de 2.017 euro/mp. Este cu 20% mai mult decât anul trecut și cu 2% peste nivelul din octombrie. Prețul mediul al apartamentelor vechi ajunge la 1.872 euro/mp, în creștere cu 9% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.629 euro, iar una veche 69.264 euro. Pentru două camere, prețul unui apartament nou este de 104.884 euro. Prețul unui apartament cu două camere vechi ajunge la 97.344 euro. Pentru trei camere într-o clădire nouă, prețul ajunge la 133.122 euro. Pentru o locuință cu trei camere într-un bloc vechi se plătește 123.552 euro.

Având în vedere situația, specialiștii concluzionează că piața imobiliară rămâne dinamică, cu creșteri importante de prețuri în București, Sibiu și Craiova. există și semne de ajustare a prețurilor în Cluj-Napoca și Constanța. În ceea ce privește cumpărătorii, aceștia se orientează către locuințele vechi, sub presiunea majorărilor de taxe și impozite.