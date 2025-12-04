B1 Inregistrari!
Ce noi atracții pregătește Olguța Vasilescu pentru Târgul de Crăciun din Craiova: „Dacă vremea ne lasă …”

Ana Maria
04 dec. 2025, 17:36
Târgul de Crăciun din Craiova. Sursa foto: Lia Olguta Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. Ce noi atracții de Crăciun sunt pregătite în Craiova
  2. Noi atracții la Târgul de Crăciun din Craiova. Cum vor fi organizate spațiile pentru căprioare și ponei
  3. Ce măsuri de protecție sunt prevăzute pentru animale

Noi atracții la Târgul de Crăciun din Craiova. Sărbătorile de iarnă se anunță deosebit de animate la Craiova, unde administrația locală pregătește un concept inedit pentru vizitatorii Parcului Romanescu.

Primarul Lia Olguța Vasilescu a explicat că lucrările sunt în desfășurare și vor continua atât timp cât vremea permite, pentru ca orașul să ofere o experiență de Crăciun diferită de anii trecuți.

Ce noi atracții de Crăciun sunt pregătite în Craiova

„Dacă vremea ne lasă să continuăm pregătirile, încercăm să le facem craiovenilor mai multe surprize frumoase de Crăciun. Eco Urbis amenajează acum, în Parcul Romanescu, mai multe țarcuri. Unul, de câteva hectare, va fi special pentru câteva zeci de căprioare, care se vor plimba libere, iar vizitatorii vor putea să meargă printre ele și să le hrănească”, a transmis edilul, pe Facebook.

Astfel de proiecte sunt tot mai prezente în marile orașe europene, unde interacțiunea cu animalele devine o atracție turistică în perioada sărbătorilor.

Noi atracții la Târgul de Crăciun din Craiova. Cum vor fi organizate spațiile pentru căprioare și ponei

Pe lângă țarcul principal, municipalitatea a gândit și un alt spațiu destinat căprioarelor gestante și puilor nou-născuți, unde accesul vizitatorilor va fi restricționat, dar vizibilitatea va rămâne ridicată.

Tot în Parcul Romanescu, însă, în zona hipodromului, va apărea un țarc pentru ponei, astfel încât cei mici să se poată bucura de plimbări într-un decor de iarnă.

Primarul a adăugat și o perspectivă pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului: „Pe viitor, ne gândim ca în țarcul căprioarelor să aducem și câteva exemplare de alpaca, un animal la fel de blând, care este folosit pentru terapia copiilor cu autism”.

Ce măsuri de protecție sunt prevăzute pentru animale

Terenul pe care sunt amenajate țarcurile a fost selectat astfel încât animalele să se simtă cât mai aproape de mediul lor natural. Sunt incluse movile de pământ, iarbă înaltă, arbori mici, dar și alei de piatră.

Zona va fi supravegheată video și vor fi puși stâlpi de iluminat cu încărcare solară, astfel încât lumina să fie difuză și să nu deranjeze animalele pe timpul nopții. Acestea vor fi hrănite doar cu biscuiți speciali, din semințe și plante, care vor fi achiziționați la intrare, fiind interzis în țarc accesul cu orice fel de alimente sau băuturi”, a mai precizat primarul Craiovei.

