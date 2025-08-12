O grădină zoologică din Bihor nici nu s-a deschis bine că a fost nevoită să-și închidă iar porțile. Responsabilă pentru sistarea activității a fost Garda de Mediu, care a constatat o serie de nereguli.

Cuprins:

Cu ce sumă a fost sancționată grădina zoologică Ce au declarat reprezentanții parcului după ce li s-a impus sistarea activității

Cu ce sumă a fost sancționată grădina zoologică

Totul a început cu o postare pe , făcută de un vizitator al grădinii zoologice. Acesta a semnalat o problemă de siguranță și anume faptul că între oameni și tigri se află doar geamuri nu și plasă de protecție. Însă, cel care a făcut postarea în mediul online nu a fost singurul care a reclamat condițiile precare de siguranță.

Ulterior, administrația parcului a avut grijă să monteze plasa de metal în zona tigrilor, dar au intrat în vizorul autorităților de mediu. În urma unui control, comisarii au descoperit că parcului îi lipseau atât autorizația de mediu, cât și alte documente obligatorii pentru funcționare. Acum, firma care administrează grădina zoo trebuie să plătească o amendă de 30.000 de lei.

„Societatea nu deținea autorizație de mediu sau alte acte de reprezentare pentru acea grădină zoologică. Pentru aceste motive, s-a dat ca măsură sistarea activității de vizitare a acesteia până la obținerea actelor de reglementare”, a declarat Marius Orbai, jurist la Garda de Mediu din Bihor, potrivit .

Ce au declarat reprezentanții parcului după ce li s-a impus sistarea activității

Nerăbdarea administratorilor pare să fi fost atât de mare încât nu au mai așteptat aprobarea Gărzii de Mediu pentru a-și deschide porțile.

„Funcționarea se bazează pe autorizație de mediu, nu pe cerere”, a spus Dorina Radovetz, purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Mediu din Bihor.

După ce li s-a impus sistarea activiății, reprezentanții firmei care administrează grădina zoologică dau vina pe „scăpări birocratice” și promit să remedieze situația într-un timp cât se poate de scurt.

„Vrem să constatăm cu toții ce măsuri mai trebuie să bifăm, ca partea formală a parcului să fie rezolvată. La momentul deschiderii, noi dețineam o autorizație pentru o menajerie. Prezența în parc a tigrilor a făcut imposibilă continuarea, formal, ca și menajerie”, a declarat Nicolae Cureu, contabilul firmei care deține parcul.

Parcul, aflat la granița dintre Bihor și Sălaj, are o suprafață de 70 de hectare și găzduiește zeci de specii de animale, de la canguri pitici și păuni, până la bengalezi.