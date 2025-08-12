B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O grădină zoologică din Bihor și-a sistat activitatea după doar opt zile de la deschidere. Care este motivul?

O grădină zoologică din Bihor și-a sistat activitatea după doar opt zile de la deschidere. Care este motivul?

B1.ro
12 aug. 2025, 08:50
O grădină zoologică din Bihor și-a sistat activitatea după doar opt zile de la deschidere. Care este motivul?
Grădină zoo din Bihor, închisă după 8 zile de la deschidere. Care e motivul Sursă foto: Freepik/ @wirestock

O grădină zoologică din Bihor nici nu s-a deschis bine că a fost nevoită să-și închidă iar porțile. Responsabilă pentru sistarea activității a fost Garda de Mediu, care a constatat o serie de nereguli.

Cuprins:

  1. Cu ce sumă a fost sancționată grădina zoologică
  2. Ce au declarat reprezentanții parcului după ce li s-a impus sistarea activității

Cu ce sumă a fost sancționată grădina zoologică

Totul a început cu o postare pe rețelele de socializare, făcută de un vizitator al grădinii zoologice. Acesta a semnalat o problemă de siguranță și anume faptul că între oameni și tigri se află doar geamuri nu și plasă de protecție. Însă, cel care a făcut postarea în mediul online nu a fost singurul care a reclamat condițiile precare de siguranță.

Ulterior, administrația parcului a avut grijă să monteze plasa de metal în zona tigrilor, dar au intrat în vizorul autorităților de mediu. În urma unui control, comisarii au descoperit că parcului îi lipseau atât autorizația de mediu, cât și alte documente obligatorii pentru funcționare. Acum, firma care administrează grădina zoo trebuie să plătească o amendă de 30.000 de lei.

„Societatea nu deținea autorizație de mediu sau alte acte de reprezentare pentru acea grădină zoologică. Pentru aceste motive, s-a dat ca măsură sistarea activității de vizitare a acesteia până la obținerea actelor de reglementare”, a declarat Marius Orbai, jurist la Garda de Mediu din Bihor, potrivit Știrile ProTV.

Ce au declarat reprezentanții parcului după ce li s-a impus sistarea activității

Nerăbdarea administratorilor pare să fi fost atât de mare încât nu au mai așteptat aprobarea Gărzii de Mediu pentru a-și deschide porțile.

„Funcționarea se bazează pe autorizație de mediu, nu pe cerere”, a spus Dorina Radovetz, purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Mediu din Bihor.

După ce li s-a impus sistarea activiății, reprezentanții firmei care administrează grădina zoologică dau vina pe „scăpări birocratice” și promit să remedieze situația într-un timp cât se poate de scurt.

„Vrem să constatăm cu toții ce măsuri mai trebuie să bifăm, ca partea formală a parcului să fie rezolvată. La momentul deschiderii, noi dețineam o autorizație pentru o menajerie. Prezența în parc a tigrilor a făcut imposibilă continuarea, formal, ca și menajerie”, a declarat Nicolae Cureu, contabilul firmei care deține parcul.

Parcul, aflat la granița dintre Bihor și Sălaj, are o suprafață de 70 de hectare și găzduiește zeci de specii de animale, de la canguri pitici și păuni, până la tigri bengalezi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Eveniment
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Eveniment
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Eveniment
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Eveniment
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Ziua Marinei, marcată în șase orașe din țară. Se anunță cel mai aglomerat weekend din acest an, pe litoral
Eveniment
Ziua Marinei, marcată în șase orașe din țară. Se anunță cel mai aglomerat weekend din acest an, pe litoral
Un bărbat de 71 de ani a fost ucis de propriul vecin
Eveniment
Un bărbat de 71 de ani a fost ucis de propriul vecin
Un român a fost șocat să afle cât costă o salată în aeroport. Internauții au glumit pe seama lui: „Așa-i când mergi cu avionul prima dată”
Eveniment
Un român a fost șocat să afle cât costă o salată în aeroport. Internauții au glumit pe seama lui: „Așa-i când mergi cu avionul prima dată”
Sudul țării, acaparat de flăcări. Au fost afectate zeci de gospodării
Eveniment
Sudul țării, acaparat de flăcări. Au fost afectate zeci de gospodării
Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură
Eveniment
Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură
Bucureștiul scapă de infochioșcurile abandonate. Primăria promite puncte moderne pentru plata călătoriilor STB
Eveniment
Bucureștiul scapă de infochioșcurile abandonate. Primăria promite puncte moderne pentru plata călătoriilor STB
Ultima oră
11:31 - Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
11:22 - Maluma a certat o mamă din public, la un concert: „Credeți că e o idee bună?”. Ce l-a supărat pe artist (VIDEO)
11:15 - Anunțul făcut de Irina Fodor la întoarcerea din vacanță. „E mai mult vina mea. Fodor nu a vrut”
11:02 - Daciana Sârbu, despre adopția Mariei: „Am simţit tot timpul că sunt binecuvântată”
10:45 - Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
10:45 - Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
10:16 - Ozana Barabancea: „M-am înjumătățit în ultimele trei luni!”. Cât și cum a reușit să slăbească
10:04 - INS: Inflația a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie. Scumpiri pe linie pentru bunuri și servicii
09:51 - Daniel David, reacție la amenințările sindicatelor: Dacă demisia mea rezolva problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o. Modificările sunt necesare deoarece avem o criză care pune sub semnul întrebării salariile și bursele (VIDEO)
09:50 - Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară