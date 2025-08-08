Deși a ajuns la vârsta de 50 de ani, silueta Andreei Marin nu trădează trecerea timpului. Vedeta și-a surprins fanii din mediul online cu ținută extravagantă, diferită de cele cum care și-a obișnuit publicul.

Cuprins:

De ce a amânat Andreea Marin plecarea la fiica ei, în America Ce comentariu a lăsat Monica Bîrlădeanu la postarea Andreei Marin Cum a slăbit vedeta 20 de kilograme

De ce a amânat Andreea Marin plecarea la fiica ei, în America

În urmă cu câteva zile, Andreea Marin posta pe pagina sa de Instagram un mesaj în care vorbea despre provocările prin care a trecut recent. Vedeta s-a confruntat cu niște probleme de sănătate, despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii, care au forțat-o să amâne plecarea în America, la fiica ei Violeta. Din fericire, Andreea Marin a ajuns pe mâna unor medici extrem de implicați, care au ajutat-o să se repună pe picioare.

Ce comentariu a lăsat Monica Bîrlădeanu la postarea Andreei Marin

Acum însă, vedeta a schimbat cu totul registrul. Andreea Marin a postat în mediul online o poză cu ea, purtând o ținută care clar iese din zona ei de confort, dar care îi avantajează silueta și o pune în evidență. Fosta prezentatoare TV a optat pentru un sacou alb oversize, o bluză decoltată și o pereche de pantaloni foarte scurți din denim.

Schimbarea nu a trecut neobservată de fani, care au „bombardat-o” cu complimente despre modul în care arată, dar și despre cât de bine i se potrivește ținuta.

„Ca la 20 de ani!”, „Ai picioare de model!”, „Wow! Îmi place mult ținuta asta!”, „Cât de bine poți să arăți! Ești o încântare!”, „Sexy!”, „Foarte bine vă stă, cred că ați găsit elixirul tinereții!”, au fost doar o parte din comentariile fanilor, citate de .

„Îți stă supeeerb!”, a fost comentariul .

Cum a slăbit vedeta 20 de kilograme

În urmă cu ceva timp, Andreea Marin mărturisea că a slăbit 20 de kilograme și că, această pierdere de greutate nu a fost opțiunea ei, ci o recomandare din partea . Vedeta a spus că a slăbit lent, astfel încât corpul ei să nu se opună schimbării și să aibă timp să se obișnuiască cu aceasta.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxificare, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde).

Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură si mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu.