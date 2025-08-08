B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”

Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”

B1.ro
09 aug. 2025, 00:01
Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Marin

Deși a ajuns la vârsta de 50 de ani, silueta Andreei Marin nu trădează trecerea timpului. Vedeta și-a surprins fanii din mediul online cu ținută extravagantă, diferită de cele cum care și-a obișnuit publicul.

Cuprins:

  1. De ce a amânat Andreea Marin plecarea la fiica ei, în America
  2. Ce comentariu a lăsat Monica Bîrlădeanu la postarea Andreei Marin
  3. Cum a slăbit vedeta 20 de kilograme

De ce a amânat Andreea Marin plecarea la fiica ei, în America

În urmă cu câteva zile, Andreea Marin posta pe pagina sa de Instagram un mesaj în care vorbea despre provocările prin care a trecut recent. Vedeta s-a confruntat cu niște probleme de sănătate, despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii, care au forțat-o să amâne plecarea în America, la fiica ei Violeta. Din fericire, Andreea Marin a ajuns pe mâna unor medici extrem de implicați, care au ajutat-o să se repună pe picioare.

Ce comentariu a lăsat Monica Bîrlădeanu la postarea Andreei Marin

Acum însă, vedeta a schimbat cu totul registrul. Andreea Marin a postat în mediul online o poză cu ea, purtând o ținută care clar iese din zona ei de confort, dar care îi avantajează silueta și o pune în evidență. Fosta prezentatoare TV a optat pentru un sacou alb oversize, o bluză decoltată și o pereche de pantaloni foarte scurți din denim.

Schimbarea nu a trecut neobservată de fani, care au „bombardat-o” cu complimente despre modul în care arată, dar și despre cât de bine i se potrivește ținuta.

„Ca la 20 de ani!”, „Ai picioare de model!”, „Wow! Îmi place mult ținuta asta!”, „Cât de bine poți să arăți! Ești o încântare!”, „Sexy!”, „Foarte bine vă stă, cred că ați găsit elixirul tinereții!”, au fost doar o parte din comentariile fanilor, citate de Click!.

„Îți stă supeeerb!”, a fost comentariul Monicăi Bîrlădeanu.

 

 

Cum a slăbit vedeta 20 de kilograme

În urmă cu ceva timp, Andreea Marin mărturisea că a slăbit 20 de kilograme și că, această pierdere de greutate nu a fost opțiunea ei, ci o recomandare din partea medicilor. Vedeta a spus că a slăbit lent, astfel încât corpul ei să nu se opună schimbării și să aibă timp să se obișnuiască cu aceasta.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxificare, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde).

Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură si mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
Eveniment
Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
Monden
Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Externe
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”
Monden
O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”
Mariana Moculescu, destăinuiri dureroase: „Pe Horia l-am cunoscut la 18 ani. Am fost folosită, nu iubită”. Ce mesaj are pentru femeile în relații toxice
Monden
Mariana Moculescu, destăinuiri dureroase: „Pe Horia l-am cunoscut la 18 ani. Am fost folosită, nu iubită”. Ce mesaj are pentru femeile în relații toxice
Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Monden
Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Externe
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
Monden
Fiul adoptat de Horia Brenciu marchează victorie după victorie. Sportul la care Toma a devenit dublu campion
„Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii
Monden
„Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară”. Șerban Huidu, ironizat de o ispită de la Insula Iubirii
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Monden
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Ultima oră
23:57 - Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
23:55 - Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”
23:40 - În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
23:34 - BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
23:28 - Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
23:03 - Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
23:01 - Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
22:51 - Un ucrainean a fost găsit rătăcit în Munții Maramureșului. Cum a fost găsit după cinci zile de mers pe jos
22:33 - S-a aflat cauza incendiului de la Clubul Bellagio, din Mamaia. Pompierii au exclus din start posibilitatea unei probleme tehnice
22:26 - Când ar putea muri Universul. Teorii despre modelul cosmologic actual