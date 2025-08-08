Deși a ajuns la vârsta de 50 de ani, silueta Andreei Marin nu trădează trecerea timpului. Vedeta și-a surprins fanii din mediul online cu ținută extravagantă, diferită de cele cum care și-a obișnuit publicul.
În urmă cu câteva zile, Andreea Marin posta pe pagina sa de Instagram un mesaj în care vorbea despre provocările prin care a trecut recent. Vedeta s-a confruntat cu niște probleme de sănătate, despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii, care au forțat-o să amâne plecarea în America, la fiica ei Violeta. Din fericire, Andreea Marin a ajuns pe mâna unor medici extrem de implicați, care au ajutat-o să se repună pe picioare.
Acum însă, vedeta a schimbat cu totul registrul. Andreea Marin a postat în mediul online o poză cu ea, purtând o ținută care clar iese din zona ei de confort, dar care îi avantajează silueta și o pune în evidență. Fosta prezentatoare TV a optat pentru un sacou alb oversize, o bluză decoltată și o pereche de pantaloni foarte scurți din denim.
Schimbarea nu a trecut neobservată de fani, care au „bombardat-o” cu complimente despre modul în care arată, dar și despre cât de bine i se potrivește ținuta.
„Ca la 20 de ani!”, „Ai picioare de model!”, „Wow! Îmi place mult ținuta asta!”, „Cât de bine poți să arăți! Ești o încântare!”, „Sexy!”, „Foarte bine vă stă, cred că ați găsit elixirul tinereții!”, au fost doar o parte din comentariile fanilor, citate de Click!.
„Îți stă supeeerb!”, a fost comentariul Monicăi Bîrlădeanu.
În urmă cu ceva timp, Andreea Marin mărturisea că a slăbit 20 de kilograme și că, această pierdere de greutate nu a fost opțiunea ei, ci o recomandare din partea medicilor. Vedeta a spus că a slăbit lent, astfel încât corpul ei să nu se opună schimbării și să aibă timp să se obișnuiască cu aceasta.
„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxificare, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde).
Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură si mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu.