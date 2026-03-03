B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)

Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)

Adrian A
03 mart. 2026, 11:16
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Foto: ro.usembassy.gov
Cuprins
  1. Ce spun localnicii din Deveselu
  2. România nu este vizată direct

La fel ca toate bazele militare americane din lume, cea de la Deveselu a sporit gradul de alertă în urma conflictului militar din Iran. Baza de pe teritoriul României a ajuns la gradul de alertă „BRAVO”, a treia treaptă din sistemul american care variază de la „normal” la „atac iminent”. 

Ce spun localnicii din Deveselu

Aflat la 2.500 de kilometri de Iran, scutul antirachetă de la Deveselu, din județul Olt, este un punct strategic pentru apărarea Europei, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran. La trei zile de la izbucnirea conflictului, locuitorii din Deveselu spun că le este teamă de război.

„Nu avem unde să ne ascundem, în buncăr sau.. nu știu
Ne e frică cu războiul ăsta. Cred că bate la ușă.
Nu ne încurcă cu nimic baza, dar nici nu cunoaștem treburile.

Cât de șmecher ai fi, tot te sperii. Și nu doar pe mine, și vecinii. Scutul de aici… trăim cu impresia că o să ne scape câtuși de puțin sau poate chiar deloc.
E teamă, e teamă. Nu mare momentan, dar până nu vezi focul, nu intri chiar în panică.”, sunt câteva dintre afirmațiile localnicilor din Deveselu.

Cu toate că localnicii sunt speriați, de la înălțimea autorității sale, primarul spune că atmosfera în localitate este una relaxată și că oamenii din Deveselu sunt protejați.

„Toată lumea e relaxată, fiecare își face treburile, suntem relaxați, totul e în ordine.”, spune edilul Marius Aliman.

România nu este vizată direct

Deși nivelul de alertă a fost ridicat, autoritățile române au transmis că, potrivit datelor disponibile, nu există o amenințare militară directă la adresa teritoriului național, fie că vorbim despre Deveselu sau de Mihail Kogălniceanu, însă situația este monitorizată permanent.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național.

Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.

Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție. Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată.

Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele.”, precizează MApN.

