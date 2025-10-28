Automedicația a devenit un gest reflex periculos! Mulți oameni recurg la pastile imediat ce apare o durere, fără sfatul unui specialist. Un studiu realizat de echipa Spring Farma în cadrul campaniei pentru siguranța automedicației evidențiază o realitate alarmantă.

Peste 3.600 de români au răspuns la sondaj, iar rezultatele arată că necontrolată este tot mai răspândită. Mulți români se tratează „după ureche”, combină medicamente la întâmplare și ignoră cu totul informațiile din prospect. Aceste greșeli aparent minore pot provoca reacții adverse grave, interacțiuni periculoase și efecte nocive asupra organismului.

Cât de riscantă este automedicația pentru sănătatea noastră

Andreea Ivan, farmacist Spring Farma, atrage atenția asupra pericolelor deciziilor medicale luate fără un consult de specialitate: „ Este firesc să ne dorim o soluție rapidă atunci când apare o durere sau un disconfort. Însă chiar și atunci când simptomele par minore, o discuție scurtă cu medicul sau farmacistul poate face diferența.”

Mulți români tratează durerile de cap, spate sau stomac fără sfatul medicului, iar proporția depășește 62% din populație. Aproape 40% recurg la medicamente „după ureche” pentru răceli, gripe sau infecții, fără să țină cont de posibilele complicații. O treime dintre respondenți recunosc că își tratează singuri tulburările digestive, precum constipația sau balonarea. Totodată, aproape 30% iau suplimente pentru energie și imunitate fără o evaluare medicală prealabilă.

Mai grav, 13% folosesc medicamente pentru anxietate, stres sau insomnie fără prescripție, riscând dependență și reacții adverse severe. Automedicația necontrolată poate afecta ficatul, sistemul digestiv și poate masca simptomele unor boli grave. Pentru a preveni aceste riscuri, specialiștii sfătuiesc ca orice tratament să fie început doar după o discuție cu medicul sau farmacistul. Pe , farmaciștii explică în detaliu tipurile de dureri, alegerea corectă a analgezicelor și modul sigur de administrare.

Cât de periculoasă este automedicația la copii și utilizarea incorectă a antibioticelor

Sondajul arată că unul din patru părinți recunoaște administrarea de medicamente copiilor fără consult medical prealabil. Acest obicei este extrem de riscant, deoarece dozele și formulele sigure diferă semnificativ între copii și adulți. Andreea Ivan avertizează că tratamentele pediatrice trebuie adaptate vârstei, greutății și metabolismului fiecărui copil: „Farmacistul este un partener de încredere, care poate să îi ajute pe părinți cu sfaturi adaptate fiecărei vârste, astfel încât tratamentul copilului să fie corect, eficient și sigur.”

Totodată, mulți români folosesc antibiotice pentru răceli sau gripe, deși aceste boli sunt cauzate de virusuri, nu bacterii. Aproximativ 20% dintre respondenți iau antibiotice fără prescripție, ignorând riscul apariției bacteriilor rezistente la tratament. Jumătate dintre participanți păstrează antibioticele nefolosite „pentru data viitoare”, o practică periculoasă și complet greșită. Mai mult, 16% dintre români combină antibioticele cu lactate, reducând eficiența și absorbția substanțelor active din tratament.

Farmaciștii Spring Farma recomandă consult medical înainte de administrarea antibioticelor pentru a preveni rezistența antimicrobiană.

Cât de periculoase sunt combinațiile greșite de medicamente

Mulți români cred că administrarea simultană de Coldrex și este inofensivă, însă realitatea este complet diferită. Sondajul Spring Farma arată că 68% dintre respondenți combină paracetamolul cu medicamente complexe pentru răceală fără să verifice compoziția. Aceste produse conțin adesea același ingredient activ, iar dozele cumulate pot provoca supradozaj și afectare hepatică serioasă.

Farmacistul Andreea Ivan avertizează că automedicația greșită nu înseamnă doar neatenție, ci un risc real pentru sănătatea organismului. În practica zilnică, farmaciștii corectează frecvent administrarea cumulativă de paracetamol provenită din mai multe produse combinate. Pentru a evita astfel de greșeli, este esențială verificarea prospectului și solicitarea sfatului unui farmacist înainte de administrare. De asemenea, combinația dintre ibuprofen și aspirină fără recomandare medicală nu aduce beneficii suplimentare, ci sporește riscul de reacții adverse.

Administrarea simultană a acestor medicamente poate provoca iritații gastrice, tulburări de coagulare și alte efecte nedorite asupra organismului. Cel mai sigur mod de a alege tratamentul potrivit este consultarea unui specialist, care poate recomanda dozele corecte și compatibile.

Este sigur să combinăm medicamentele cu suplimentele naturiste

Sondajul arată că 37% dintre români folosesc simultan medicamente convenționale și suplimente naturiste fără recomandare medicală. Această combinație aparent inofensivă poate provoca interacțiuni nedorite și reduce eficiența tratamentelor prescrise de specialiști. Doar 12% dintre participanți verifică compatibilitatea medicamentelor și suplimentelor, fie online, fie citind atent prospectele. Un procent de 6% consideră greșit că produsele „naturale” sunt întotdeauna sigure și lipsite de efecte secundare.

Această convingere falsă îi face să ignore riscurile reale de reacții adverse sau interacțiuni medicamentoase periculoase. Chiar și suplimentele aparent banale pot modifica acțiunea sau pot amplifica reacțiile secundare existente. Pentru a evita astfel de situații, este esențial să ceri sfatul unui farmacist sau medic înainte de a combina tratamentele.

Ce riscuri ascunde neatenția la etichete și prospecte

Mulți români admit că nu citesc eticheta sau prospectul medicamentelor, ceea ce crește semnificativ riscul de administrare greșită. Sondajul Spring Farma arată că 10% dintre respondenți folosesc medicamente expirate, ignorând complet pericolele asupra sănătății. Alți 11% recunosc că au luat medicamente fără să verifice data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Doar unul din zece români citește integral prospectul înainte de administrare, deși acesta conține informații esențiale despre dozaj și reacții adverse. Neatenția la instrucțiuni poate duce la supradozaj, ineficiență terapeutică sau complicații greu de corectat ulterior. În plus, 12% dintre respondenți cumpără medicamente online, bazându-se exclusiv pe recomandări de pe internet.

Cât de grav este să ignori prospectul sau data de expirare a medicamentelor

Sondajul Spring Farma arată că 10% dintre români folosesc medicamente expirate, expunându-se unor riscuri serioase pentru sănătate. Alți 11% recunosc că au administrat medicamente fără să verifice data de expirare înscrisă pe ambalaj. Doar unul din zece respondenți citește complet prospectul înainte de administrare, deși acesta conține informații esențiale despre siguranță.

Mai mult, 12% cumpără medicamente online, bazându-se pe opinii de pe internet, fără o sursă medicală verificată. Farmacistul Andreea Ivan atrage atenția că neglijența în administrare poate compromite eficiența tratamentului și provoca reacții nedorite. Deciziile privind dozele uitate sau administrarea incorectă nu trebuie luate la întâmplare, ci discutate cu un specialist.

Ce se întâmplă când uităm să luăm o doză de medicament

Rezultatele sondajului Spring Farma arată că jumătate dintre români aleg să sară complet peste doza uitată. Aproximativ 30% iau medicamentul imediat ce își amintesc, fără să verifice dacă acest lucru este sigur. 9 % recunosc că au luat o doză suplimentară, nesiguri dacă au administrat-o deja anterior. În plus, 17% decid singuri dacă recuperează doza uitată, în funcție de tipul medicamentului și de momentul zilei.

Această abordare improvizată poate duce la subdozaj, reducând eficiența tratamentului și prelungind perioada de vindecare. La polul opus, dozele administrate prea apropiat pot provoca supradozaj și reacții adverse serioase pentru . Farmaciștii avertizează că aceste decizii trebuie luate doar după o informare clară, nu „după ureche”.

Sunt românii suficient de atenți la administrarea corectă a tratamentelor

Trei din patru români cer sfatul medicului sau farmacistului înainte de a începe un tratament nou, un gest responsabil și necesar. Totuși, 12% preferă să caute informații pe internet, riscând să urmeze sfaturi incomplete sau chiar greșite. Șase la sută consideră că produsele „naturale” sunt întotdeauna sigure, fără să țină cont de posibilele interacțiuni medicamentoase. Patru procente aleg tratamente pe care le-au mai folosit, fără să verifice dacă acestea mai sunt potrivite pentru starea actuală.

Respectarea duratei tratamentului este la fel de importantă precum alegerea medicamentului potrivit. Aproximativ 90% dintre respondenți urmează tratamentul până la capăt, însă restul renunță prematur sau ajustează dozele singuri. Cinci la sută întrerup tratamentul în funcție de , iar trei procente renunță complet când se simt mai bine. Aceste decizii spontane pot anula efectul terapiei și favorizează reapariția simptomelor sau agravarea bolii. În cazul antibioticelor, oprirea tratamentului prea devreme crește riscul de rezistență bacteriană și complicații serioase.

Ce greșeli facem cel mai des atunci când luăm medicamente

Sondajul Spring Farma arată că 28% dintre români pisează comprimatele pentru a le înghiți mai ușor, fără să știe riscurile. Această practică aparent banală poate afecta absorbția substanței active și reduce eficiența tratamentului administrat. Opt procente iau medicamente pe stomacul gol, deși prospectul indică altfel, provocând iritații gastrice sau scăderea efectului terapeutic. Cinci procente combină tratamentele pentru tiroidă cu cafea, ceea ce reduce semnificativ absorbția și acțiunea substanței active.

Modul de administrare este la fel de important ca alegerea medicamentului, influențând direct eficiența și siguranța tratamentului. Respectarea momentului de administrare și evitarea combinațiilor greșite cu alimente sau băuturi sunt detalii esențiale. Pentru a evita greșelile, verifică întotdeauna ingredientele active și cere sau farmacistului înainte de un tratament nou. Nu păstra antibioticele nefolosite „pentru data viitoare”, ci du-le la farmaciile care colectează medicamente expirate. Citește prospectul cu atenție, deoarece informațiile de acolo pot preveni reacții adverse și interacțiuni nedorite. Farmaciștii Spring Farma subliniază că un sfat cerut la timp poate face diferența între vindecare și complicații.