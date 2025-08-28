Greva împotriva reformei din justiție se extinde la toate parchetele din țară / Vor fi soluționate doar cauzele privind măsuri privative, cele care vizează mandate europene de extrădare sau cele pentru ordine de protecție

Toate parchetele din țară își suspendă activitatea, cu excepția cauzelor urgente, ca formă de protest față de măsurile legislative de reformă în justiție, .

Cuprins

Care este anunțul făcut de CSM

Protestele din justiție se extind

Care este anunțul făcut de CSM

„Răspunzând convocării Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la datele de 26, respectiv 27.08.2025, au avut loc Adunările generale ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La aceleași date, respectiv 26 și 27 august 2025, s-au desfășurat adunări generale la nivelul unităților de parchet din cadrul Ministerului Public. Hotărârile Adunărilor generale ale procurorilor – 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii – au decis adoptarea acelorași forme de protest cu cele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, se precizează în comunicatul CSM.

Protestele din justiție se extind

Colectivele de procurori, în unanimitate, au decis adoptarea următoarelor formele de protest:

Suspendarea activității, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare;

Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență;

Susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

De asemenea, s-a luat hotărârea transmiterii către executiv a unui punct de vedere referitor la poziția Secției de procurori și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la proiectul de act normativ privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Premierul Ilie Bolojan că, în cazul în care proiectul de modificare a pensiilor magistraților va fi declarat neconstituțional, actualul Guvern nu va mai avea legitimitatea de a continua reformele privind alte inechități din sistemul de pensii.