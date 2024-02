Grevă la CNAS din cauza salariilor mici. Dumitru Costin, președinte BNS: Salariații vor fi prezenți la muncă, dar nu vor mai procesa documentele pe care le primesc, iar lucrul acesta se va întinde până când vom rezolva problemele (VIDEO)

Sindicaliștii din Casa de Asigurări de Sănătate anunță protest și perturbarea serviciilor pentru pacienți. Blocul Național Sindical (BNS) și Federația Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate mai spune că de joi, 2 noiembrie, va fi afectată și procesarea tuturor documentelor venite de la furnizorii de servicii, de la companii și a programelor naționale de sănătate. Oamenii sunt nemulțumiți că veniturile lor nu au mai crescut din 2018.

Dumitru Costin, președinte BNS, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, unde a dat mai multe detalii despre această grevă.

“Salariații din aceste instituții reprezintă o categorie de salariați din sectorul public, care au fost încadrați în mod eronat în legea de salarizare din sectorul bugetar, care este încă în vigoare.

Ei nu au mai văzut niciun fel de creștere de salariu din 2018. Mai mult, au răspunderi financiare uriașe, răspunderi sociale uriașe, auditează furnizorii de servicii, că sunt publici, că sunt privați, care au relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De asemenea, au de procesat milioane de documente care prezintă, spre exemplu, doar zona de concedii medicale, care trebuie după aia decontate și sumele de bani returnate către angajatori. Am încercat să găsim o soluție simplă, corectă pentru rezolvarea acestei probleme. Pentru asta am inițiat un proiect de lege cu sprijinul mai multor parlamentari. Proiectul de lege a parcurs tot circuitul parlamentar.

Cu sprijinul mai multor președinți de comisii, la sfârșitul sesiunii precedente, în luna iunie, am reușit să ducem proiectul de lege gata pe agenda Camerei Deputaților. Din păcate, pe traseu s-au lipit la propunerea diverșilor, inclusiv ministru actual al Sănătății, plus alți parlamentari, au tot lipit categorii socio-profesionale din domeniul sănătății publice, cu toate că proiectul de lege viza strict modificarea legii de funcționare a Casei strict pe zona asta de salarizare.

Atunci ne-a a fost dat jos proiectul de lege cu promisiunea că, odată cu reluarea sesiunii parlamentare din toamnă, în septembrie, pentru că prin legea de abilitare, guvernul nu putea pe perioada vacanței parlamentare să emită ordonanțe pentru rezolvarea acestei probleme, am așteptat cu calm și înțelegere acel moment. S-a pus din nou proiectul de lege pe agenda plenului și am constatat că iar n-a fost trecut prin vot, a fost dat jos, din nou. Mai mult, în acest context, a apărut și proiectul de lege, care recent a fost promulgat de președinte, cel cu măsurile de austeritate. În momentul în care s-a anunțat, spre exemplu, faptul că vor dispărea posturi bugetate și neocupate, locuri vacante, mai mulți ordonatori de credite din sectorul public, ca să speculeze momentul pentru că nu puteau să facă proceduri clare, transparente, anunțuri de angajare, concursuri, selecții de persoane, etc, au recurs la scurtătură. Asta a însemnat transferul, și au început să transfere lucrători cu calificările necesare de unde găseau din piața publică. Și piața publică în această instituție mă refer acum la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și CASAOPSNAJ au oferit salariați bine pregătiți, calificați, adecvați pentru nevoile altor ministere. Ne-am trezit, spre exemplu, în ultimele săptămâni, într-o lună de zile, peste 100 și ceva de salariați foarte buni, de foarte bună calitate, care au plecat la salarii duble sau triple. N-au putut să-i oprească nimeni. Acum ne trezim într-o altă ipostază, în ritmul ăsta de depopulare pentru că din cauza politicii salariale dezastruoase din Casă, din 4000 de salariați, câți existau în urmă cu câțiva ani de zile, au mai rămas în jur de 3000 de oameni. Deci au pierdut pe cale naturală 1000 de oameni.”

Președintele BNS a spus și cum vor fi afectați asigurații din cauza acetei greve.

„Evident protestul lucrătorilor. Aici discutăm de 90 % dintre salariați care și-au dat acordul individual pentru participarea la acest protest, nu vor mai procesa documentele pe care le primesc, care vin de la lista impresionantă de furnizori publici și privați de servicii de sănătate, de la companii care vor să-și recupereze banii pentru concediile medicale. Ne-am cerut scuze public, am încercat să găsim soluții la masa discuțiilor. Trebuie să știți că toți oamenii care au decizie politică și care pot rezolva această problemă știu.

Doar săptămâna asta m-am întâlnit și cu ministrul de Finanțe, am discutat ieri cu doamna ministru a Muncii. Săptămâna trecută am fost la Guvern, am avut întâlnire cu o echipă desemnată de premier. Am prezentat date, cifre. Noi nu cerem, spre exemplu, decât o soluție juridică. Pentru că există bani în bugetul Casei. Pentru că plecând în masă salariați în cursul acestui an, au rămas resurse financiare în fondul de salarii care nu s-au cheltuit.

Deci salariații vor fi prezenți la muncă, dar nu vor mai procesa documentele pe care le primesc, iar lucrul acesta se va întinde până vom rezolva problemele.”