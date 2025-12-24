B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Gripa face prima victimă. O femeie din Cluj a fost ucisă de virusul gripal. Alertă epidemiologică în România

Adrian A
24 dec. 2025, 14:28
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Femeie ucisă de gripă. Primul deces din acest sezon
  2. Alertă epidemiologică în România
  3. Recomandări pentru protecție împotriva gripei

Institutul Național de Sănătate Publică anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon.

Femeie ucisă de gripă. Primul deces din acest sezon

A fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrată în RENV ca fiind vaccinată antigripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Alertă epidemiologică în România

Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15.21 decembrie a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă și de cinci ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi și Neamţ.

”Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

Și Ministerul Sănătății a anunțat, într-un comunicat, că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

Recomandări pentru protecție împotriva gripei

Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii tratamentului și a eventualei izolări la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea igienei mâinilor prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

