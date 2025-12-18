„Super-gripa” se extinde rapid și lovește tot mai dur România! Numărul îmbolnăvirilor aproape s-a dublat de la o săptămână la alta. Spitalele deja se confruntă cu un val uriaș de internări.

Medicii avertizează că situația este extrem de serioasă. Abia am intrat într-un sezon de gripă care se anunță a fi cel mai agresiv și mai îndelungat din ultimii ani. În acest context, specialiștii recomandă insistent vaccinarea, mai ales pentru copii și .

Cât de periculos devine valul de „super-gripă” care lovește România

În România au fost raportate deja 5.700 de cazuri de gripă la nivel național, iar situația se înrăutățește vizibil. În numai o săptămână, numărul îmbolnăvirilor aproape s-a dublat. În plus, față de aceeași perioadă a anului trecut, vorbim deja despre de patru ori mai multe cazuri.

„Am senzaţie de greaţă, vomit de azi dimineaţă. Cred că am vomitat de șapte ori. Mi-au făcut un test şi au zis că am gripă. De două zile am început cu tuse. Si de la tuse, expectoram şi îmi venea să vomit şi aveam şi dureri în piept”, a spus un pacient, potrivit observatornews.ro.

Medicii avertizează că 9 din 10 pacienți sunt infectați cu așa-numita „ ”. Este vorba despre o mutație a virusului gripal de tip A, mult mai agresivă decât gripa obișnuită.

„Tuse, durere în gât, dificultăți la respirație, apariția febrei este foarte importantă, apar și alte semne cu caracter general. De exemplu, durerea de cap, durere articulare, durere musculare, starea generală alterată. Senzația cât a lovit trenul sau cât a bătut cineva cu ciocanul este una dintre cele mai frecvente”, a transmis managerul Spitalului „Victor-Babeş”.

Cum se resimte valul de îmbolnăviri în spitalele din Capitală

Febra poate ajunge până la 40 de grade, însoțită de și o stare generală foarte afectată. Anul acesta, tot mai mulți pacienți au nevoie de internare, mult peste nivelul înregistrat în anii trecuți. Mai mult, îngrijorarea este cu atât mai mare cu cât suntem abia la începutul sezonului.

Cazurile ușoare ajung cu întârziere la medic, iar cele grave sfârșesc direct în spital. Situația se simte deja puternic în . La unul dintre spitalele de Boli Infecțioase, în doar 24 de ore, peste 250 de pacienți au ajuns la camera de gardă. Mulți dintre ei au venit cu simptome puternice și stări accentuate de rău. 35 au fost confirmați cu gripă, iar 7 au avut nevoie imediată de internare.

Ce recomandă medicii în fața acestui val agresiv de gripă

Medicii susțin că vaccinarea antigripală este în continuare necesară și merită făcută chiar și acum, fără a mai fi amânată. Vaccinul nu protejează doar împotriva tulpinii actuale AH3N2, ci poate oferi apărare și în fața altor variante, precum H1N1 sau gripa de tip B.

Astfel, riscul de complicații și forme severe de boală poate fi semnificativ redus. Este un avantaj important, mai ales în contextul acestui sezon extrem de dificil.