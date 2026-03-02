Depozitarea sacilor de gunoi pe casa scării sau pe palier nu este doar un gest deranjant pentru vecini, ci și o încălcare a legislației. Spațiile comune din trebuie păstrate libere și curate, iar cei care le folosesc pentru a lăsa deșeuri pot fi sancționați cu amenzi consistente. Problema nu ține doar de miros sau aspect, ci și de siguranța locatarilor.

De ce este interzis să lași gunoiul în spațiile comune

În România, palierul și casa scării sunt considerate proprietate comună a locatarilor, administrată prin asociația de proprietari. Legislația privind asociațiile de proprietari, precum și regulamentele locale de salubritate, prevăd că aceste zone nu pot fi folosite pentru depozitarea deșeurilor, nici măcar temporar, scrie Click.

Lăsarea gunoiului pe scări poate atrage insecte și rozătoare, poate genera mirosuri neplăcute și, cel mai important, poate bloca căile de evacuare în situații de urgență. Autoritățile subliniază că respectarea regulilor de curățenie contribuie direct la siguranța locatarilor.

Chiar dacă regulamentul intern al unui bloc nu menționează explicit această interdicție, prevederile legale generale se aplică automat.

Amenzi de la sute până la mii de lei

Sancțiunile pentru depozitarea deșeurilor în spațiile comune variază în funcție de oraș și de gravitatea faptei. În marile orașe, inclusiv în București, poliția locală poate aplica amenzi fără avertisment prealabil.

Dacă persoana care a lăsat gunoiul poate fi identificată, amenda se aplică direct acesteia. În caz contrar, răspunderea poate reveni asociației de proprietari, iar costurile pot fi împărțite între locatari.

Pentru prevenirea acestor situații, unele asociații instalează camere de supraveghere în spațiile comune, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale.

Ce pot face vecinii deranjați

Locatarii afectați pot sesiza administratorul sau președintele asociației de proprietari. Dacă problema persistă, pot depune reclamații la autoritățile competente sau pot solicita intervenția poliției locale.

Asociațiile de proprietari pot aplica și sancțiuni interne, conform regulamentelor de ordine interioară.

În esență, depozitarea deșeurilor pe palier nu este o simplă neglijență, ci o faptă care poate fi sancționată. Respectarea regulilor de conviețuire și menținerea curățeniei în spațiile comune sunt esențiale pentru un mediu sigur și civilizat în bloc.