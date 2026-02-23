Un român în vârstă de 35 de ani a fost arestat în , după ce ar fi ucis un vecin spaniol în urma unui conflict izbucnit într-un bloc din cartierul Benimàmet.

Ce s-a întâmplat

Victima, un bărbat de 59 de ani identificat în presă ca Juan Carlos (victima din Valencia), a fost găsită fără viață chiar în apartamentul suspectului. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 15:35, după ce un martor a alertat poliția în urma unor zgomote puternice provenite din locuință, conform El País.

Un locatar al imobilului a sunat la autorități după ce a auzit lovituri și scandal în apartament. Ulterior, liniștea a fost întreruptă de țipetele mamei victimei: „L-au omorât, l-au omorât! Chemați poliția!”, potrivit relatărilor din presa locală.

Agresorul, reținut la fața locului

La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul de 59 de ani a fost găsit decedat în locuința românului. Autoritățile l-au reținut imediat pe suspect, iar ulterior și părinții acestuia au fost duși la audieri pentru a se stabili dacă au avut vreo implicare în incident.

O echipă medicală a intervenit la solicitarea Centrului de Informare și Coordonare a Urgențelor, însă personalul medical nu a mai putut salva viața victimei.

Martorii susțin că, înainte de confruntare, spaniolul ar fi urcat la etajul trei pentru a discuta cu vecinul român, într-un context marcat de un conflict mai vechi legat de zgomot.

Tensiuni de lungă durată între familii

Între cei doi vecini existau tensiuni de aproximativ doi ani, generate de reclamații repetate privind zgomotul, conform Las Provincias.

Victima ar fi fost nemulțumită de comportamentul vecinului și l-ar fi reclamat în mod repetat, însă plângerile nu ar fi dus la schimbări. Apropiații victimei au descris un climat de conflict permanent.

„Făceau mereu scandal. Băteau din picioare, țipau și făceau multă gălăgie noaptea și chiar și în timpul siestei”, a declarat o rudă a victimei.

Situația s-ar fi agravat în urmă cu aproximativ șase luni, după ce mama suspectului ar fi agresat-o verbal și fizic pe mama lui Juan Carlos, amplificând ostilitatea dintre cele două familii.

Anchetatorii spanioli continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele producerii crimei și dacă alte persoane ar putea fi responsabile în acest caz.