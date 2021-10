Guvernul a adoptat HG prin care acordă 5.000 de lei, pentru familiile victimelor de la spitalul din Constanța

Guvernul a aprobat luni acordarea unor ajutoare de urgență de câte 5.000 de lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor care și-au pierdut viața în urma incendiului produs la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța.

Întrebat dacă vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor, premierul a răspuns: „Ştiu că şi de la Primăria Constanţa vor fi date ajutoare, şi de la Guvern vor fi date ajutoare, în şedinţa de luni va fi această decizie”.

El a adăugat că actualul Guvern are „responsabilitatea de a corecta greşeli” făcute în ultimii 30 de ani.

„Eu spun că acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greşeli făcute în ultimii 30 de ani de zile. Am început bine, am început cu reforme, la un moment dat bineînţeles că un partid s-a hotărât să plece, pentru că incompetenţa unui ministru nu a vrut să fie acceptată în acest partid şi a mers mai departe”, a mai arătat primul ministru.