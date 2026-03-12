B1 Inregistrari!
Guvernul analizează noi măsuri: acord cu Republica Moldova, finanțare pentru A1 și modificări legislative

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 08:11
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Acord România – Republica Moldova pentru control coordonat la frontieră
  2. Finanțare pentru Autostrada A1
  3. Noi reguli pentru jocurile de noroc
  4. Măsuri privind administrarea unor bunuri ale statului
  5. Alte proiecte pe agenda Executivului

Guvernul urmează să aprobe în ședința de joi mai multe proiecte de lege, ordonanțe de urgență și memorandumuri care vizează domenii variate, de la cooperarea cu Republica Moldova și finanțarea infrastructurii rutiere până la noi reguli pentru jocurile de noroc și administrarea unor bunuri din patrimoniul statului.

Acord România – Republica Moldova pentru control coordonat la frontieră

Executivul va analiza un proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu – Cantemir. Documentul a fost semnat la 1 octombrie 2025, la București, conform Agerpres.

Potrivit expunerii de motive, acordul stabilește cadrul juridic necesar pentru implementarea unui sistem de control coordonat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de circulație.

„Prin acest Acord se creează cadrul juridic bilateral necesar implementării conceptului de control coordonat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control, în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Fălciu (România) – Cantemir (Republica Moldova). (…) polițiștii de frontieră din România și Republica Moldova vor efectua controale succesive atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de ieșire din România (intrare în Republica Moldova)”, se arată în document.

Controlul se va desfășura în gara Fălciu, fără interconectarea bazelor de date ale celor două state.

Finanțare pentru Autostrada A1

Pe agenda ședinței se află și un proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, destinat cofinanțării Autostrăzii A1 din fonduri de coeziune ale Uniunii Europene.

Contractul a fost semnat la București, la 15 ianuarie 2026, și la Luxemburg, la 19 ianuarie 2026.

Potrivit documentului, proiectul ar urma să fie finalizat până în 2028, iar împrumutul poate fi acordat în cel mult 10 tranșe, fiecare în valoare minimă de 50 de milioane de euro.

„Împrumutul acoperă până la 50% din costul total al Proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA și cele privind exproprierile”, se precizează în expunerea de motive.

Noi reguli pentru jocurile de noroc

Guvernul va discuta și un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legislației privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Actul normativ prevede măsuri suplimentare pentru protejarea persoanelor care participă la astfel de activități, inclusiv unificarea procedurii de autoexcludere pentru jocurile de noroc organizate online și cele din locații fizice.

De asemenea, proiectul introduce o perioadă de 18 luni în care persoanele autoexcluse nu își vor putea retrage consimțământul.

În plus, sunt prevăzute perioade determinate de autoexcludere – de șase sau 12 luni – precum și posibilitatea stabilirii unei perioade nedeterminate.

Măsuri privind administrarea unor bunuri ale statului

Executivul va aproba și o ordonanță de urgență privind administrarea și transferul unor bunuri din domeniul public al statului.

Potrivit notei de fundamentare, bunurile care nu au fost preluate prin protocoale de predare-primire vor fi date în administrarea Agenției Naționale pentru Sport.

Scopul acestei măsuri este o gestionare mai eficientă a patrimoniului public și valorificarea taberelor școlare și a centrelor de agrement.

Documentul menționează că patrimoniul vizat include 1.034 de imobile la nivel național, care în prezent nu au un administrator clar desemnat.

Alte proiecte pe agenda Executivului

Pe agenda ședinței se află și un proiect de ordonanță de urgență care vizează extinderea sferei de analiză a investițiilor în domenii strategice, în contextul protejării securității naționale și a intereselor esențiale ale statului.

Guvernul va discuta și un proiect de hotărâre privind declararea unor noi arii naturale protejate ca parte a rețelei europene Natura 2000.

Potrivit documentelor, vor fi incluse 27 de noi situri de importanță comunitară pentru care au fost stabilite măsuri de conservare în baza planurilor de management aprobate.

În cadrul ședinței vor fi analizate și două memorandumuri, unul privind participarea României la proiecte internaționale în domeniul tehnologiilor avansate de semiconductori și altul referitor la participarea Ministerului Apărării Naționale la Programul Corvete Maritime Multifuncționale.

