Maia Sandu a subliniat că va respecta prevederile Constituției Republicii Moldova. Președinta a precizat că nu are în plan să candideze pentru un nou mandat. De asemenea, a respins speculațiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcția de președinte al României.

Ar putea Maia Sandu să mai candideze la președinția Republicii Moldova sau chiar în România

a clarificat discuțiile apărute în spațiul public și pe rețelele sociale. Ea a afirmat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat la conducerea Republicii Moldova.

„Nu candidez şi respect Constituţia. Vreau să-i rog pe oamenii care scriu asemenea lucruri că fac rău societăţii noastre şi încrederii în Constituţie. Este foarte bine că e limitat în Constituţie termenul pentru preşedinte şi sper să rămânem în continuare o democraţie. Vă rog să nu mai scrieţi asta nici cei bine intenţionaţi, nici cei prost intenţionaţi”, a transmis aceasta la Jurnal TV, conform .

În același timp, Maia Sandu a respins și ipoteza unei eventuale candidaturi la funcția de președinte al României. Ea a explicat că România are deja „un președinte bun”. „De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa”, a mai spus aceasta.

Mai poate Maia Sandu să candideze din nou la președinția Republicii Moldova

Constituția Republicii Moldova prevede, la articolul 80, că funcția de președinte poate fi exercitată pentru cel mult două mandate consecutive. În aceste condiții, Maia Sandu nu va putea candida la următoarele alegeri prezidențiale, estimate cel mai probabil pentru anul 2028. Ea a deținut deja două mandate consecutive: primul între 2020 și 2024, iar al doilea a început după realegerea din 2024.

Totuși, Maia Sandu ar putea reveni în cursa prezidențială în viitor, dar doar după o pauză de cel puțin un mandat exercitat de o altă persoană, notează sursa menționată.

Maia Sandu a devenit primul președinte al Republicii Moldova ales prin vot direct care reușește să obțină două mandate consecutive în istoria recentă a țării. a avut, la rândul său, două mandate, însă a fost ales de Parlament, nu prin vot direct.