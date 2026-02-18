B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan

Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan

Iulia Petcu
18 feb. 2026, 19:12
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. Ce model funcționează deja în magistratură
  2. Cum leagă Guvernul cumulul pensie-salariu de audituri și echitate socială
  3. De ce revine constant această dezbatere

Ilie Bolojan a redeschis dezbaterea privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, o temă recurentă și sensibilă, mai ales în cazul magistraților. Într-un interviu telefonic la Digi24, premierul a adus în discuție atât precedentul legislativ existent, cât și implicațiile sociale și administrative ale unei eventuale extinderi a regulii.

Ce model funcționează deja în magistratură

Șeful Executivului a invocat reglementarea aplicată deja în sistemul judiciar, prezentată drept un exemplu de limitare a cumulului de venituri. „După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral, și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei. E o modificare importantă”, a declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit stiripesurse.ro.

Această regulă este văzută de Guvern drept un precedent care ar putea fundamenta o abordare similară și pentru alte categorii de angajați din sectorul public.

Întrebat despre riscul unor conflicte politice sau al sesizărilor la Curtea Constituțională, premierul a sugerat că actualul cadru din magistratură oferă o bază solidă pentru discuții. „Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil și pentru celelalte categorii și trebuie să discutăm din nou foarte deschis”, a spus el.

Declarația indică deschiderea Executivului către o dezbatere mai amplă, fără a anunța însă o decizie legislativă imediată.

Cum leagă Guvernul cumulul pensie-salariu de audituri și echitate socială

Premierul a conectat subiectul cumulul pensie-salariu de eficientizarea aparatului bugetar și de eventuale audituri de personal în instituțiile centrale.

„În condițiile în care se constată că, într-un minister sau într-o orice autoritate centrală, de exemplu, există, în urma unui audit de personal, mai mulți oameni decât este necesar, mi se pare că, din punct de vedere social, din punct de vedere al stabilității în instituție, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul, iar cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem și, în felul acesta, ar fi un lucru și, din punct de vedere social, mult mai echitabil, în afară de analizele economice.”

Argumentul invocat depășește calculele bugetare și mută accentul pe justiție socială și funcționarea coerentă a instituțiilor.

De ce revine constant această dezbatere

Cumulul pensiei cu salariul reapare periodic în spațiul public, pe fondul presiunilor bugetare și al reformelor cerute în administrație. Mesajul transmis acum sugerează o posibilă repoziționare a Guvernului, în care eficiența și echitatea devin criterii centrale pentru redefinirea regulilor.

