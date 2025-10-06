Guvernul lucrează la noi măsuri pentru pensionare, chiar dacă Pachetul 2 nu a fost încă aprobat de . Executivul vizează atât pensia anticipată, cât și pensiile speciale, după ce veniturile magistraților au fost deja reduse și vârsta lor de pensionare majorată la 65 de ani.

Scopul principal al acestor măsuri este să înăsprească regulile și să încurajeze românii să rămână mai mult timp în câmpul muncii.

Ce măsuri stricte vor fi luate pentru pensionarea anticipată

În prezent, legea permite celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu 8 ani să solicite pensie anticipată cu maximum 5 ani înainte de termen. Totuși, cuantumul pensiei este diminuat lunar pentru fiecare lună de anticipare. Guvernul intenționează să înăsprească aceste reguli și să reducă posibilitatea ieșirii timpurii la pensie pentru a sta cât mai mult în câmpul muncii. Oficialii susțin că aceste modificări vor ajuta la menținerea unei forțe de muncă mai numeroase și mai stabile, ceea ce ar putea contribui la echilibrul financiar al sistemului de pensii.

Noi reguli pentru pensionare. Ce alte categorii sunt vizate

După ce pensiile magistraților au fost diminuate, Executivul își îndreaptă atenția către alte categorii de pensionari speciali. Printre aceștia se numără foști funcționari publici, parlamentari, angajați ai Curții de Conturi, foști diplomați și piloți civili. Scopul este de a uniformiza sistemul și de a reduce inechitățile între pensiile speciale și cele normale, păstrând, însă, un echilibru între drepturile câștigate și sustenabilitatea bugetară, potrivit Antena 3 CNN.

Ce măsură a fost inclusă, inițial, în Pachetul 2, iar acum apare în Pachetul 3

O altă măsură pregătită în vizează interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Deși această propunere a fost, inițial, inclusă în Pachetul 2, ea nu a fost adoptată din lipsă de consens în coaliție. În prezent, angajații de la stat pot cumula pensia cu salariul, însă, dacă măsura va fi implementată, aceștia vor trebui să aleagă între una dintre cele două surse de venit. Sindicatele din sănătate au criticat deja această măsură, avertizând că ar putea genera un exod al medicilor și al personalului medical.

Guvernul subliniază că scopul acestor măsuri nu este de a reduce drepturile pensionarilor în mod arbitrar, ci de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii și de a menține în câmpul muncii persoanele apte de muncă. Oficialii afirmă că aceste modificări sunt necesare pentru a echilibra bugetul de pensii și pentru a preveni discrepanțele între pensiile speciale și cele normale, protejând totodată interesele generale ale contribuabililor.