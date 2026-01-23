Ce impozit are de plătit Nicușor Dan în 2026? Președintele României a fost întrebat, joi, la finalul Consiliului European informal, cu cât i-au crescut taxele, în urma majorărilor de la 1 ianuarie 2026, având în vedere că mulți români au spus că impozitele lor s-au dublat sau chiar triplat.

Ce impozit are de plătit Nicușor Dan în 2026

Șeful statului recunoaște că modificările fiscale au avut un impact asupra populației, însă, a subliniat că discuția nu ar trebui să se concentreze asupra situației sale personale, ci asupra efectelor asupra românilor.

„Nu am mari proprietăți, și nu, nu sunt la curent, doar pe o mașină, în fine, nu mi-a venit decizia până în momentul ăsta, dar nu despre mine e vorba. E vorba că, din păcate, a fost nevoie de niște corecții care, evident, au afectat oamenii”, a spus Nicușor Dan.

Ce impozit are de plătit Nicușor Dan și ce spune despre măsurile care au afectat românii

Președintele a explicat că presiunea financiară asupra românilor nu vine exclusiv din taxele mai mari, ci și din inflația ridicată, care a redus semnificativ puterea de cumpărare. În acest context, Nicușor Dan a avertizat că autoritățile trebuie să evite măsuri suplimentare care ar putea amplifica dificultățile economice ale populației.

„Ce vreau să spun, însă, este că am avut nişte măsuri care au afectat românii. 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puţin. Şi în condiţiile astea, bineînţeles că orice primar are un mandat scurt, poate că ar trebui să-l facem mai lung. Nu ştiu dacă trebuie pe Constituţie sau lege, dar eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Şi evident că fiecare primar doreşte să facă investiţii, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit .

De ce vorbește Nicușor Dan despre un dezechilibru în București

Referindu-se la experiența sa ca primar general, Nicușor Dan a readus în discuție modul în care sunt împărțite fondurile între Primăria Capitalei și primăriile de sector, pe care îl consideră inechitabil.

„Eu am spus nu doar de 5 ani şi jumătate, de când am avut început mandatul la Primăria Capitalei, am spus asta de vreo 15 ani, de când ONG-ist fiind, mă preocupam de Capitală, că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector”, a declarat președintele, la Bruxelles.

Cum a pierdut Bucureștiul bani de dezvoltare

Potrivit șefului statului, acest sistem a privat Capitala de fonduri importante pentru infrastructură:

„Asta, de ani de zile, de la acea ceartă Năstase-Băsescu de acum 25 de ani, a luat Bucureştiului bani de dezvoltare, care s-au dus în panseluţe şi fel de fel de alte floricele şi nu i-a dus în proiecte serioase de infrastructură, pe de o parte, pe de altă parte, a oprit chestiunii de funcţionare curentă a primăriei”.

Dezechilibrul a afectat inclusiv activitatea zilnică a Primăriei Generale.

Concluzia lui Nicușor Dan rămâne una clară: „E nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector”.