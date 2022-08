Hainele de lucru îți pot oferi confort absolut? Răspunsul este DA!

Mediile de lucru speciale au nevoie și de ținute adaptate contextului. Atunci când lucrezi într-un mediu cu factor ridicat de risc, sănătatea și o stare generală bună trebuie să reprezinte aspecte prioritare. Dacă și tu te afli în categoria persoanelor care își desfașoară activitatea într-un domeniu considerat periculos, cu siguranță te-ai convins să riscurile sunt prezente la tot pasul. Accidentele la locul de muncă pot aparea în orice moment, însă vestea bună este că poți deține controlul, cel puțin în anumite privințe.

Spre exemplu, cel mai eficient lucru pe care îl poți face este să te protejezi și să porți , special gândite și confecționate pentru mediul în care lucrezi. Trebuie să te asiguri că investești în produse de cea mai bună calitate, de la branduri de top, care să își îndeplinească funcția la cele mai înalte standarde.

Halate de laborator

Aceste produse sunt realizate dintr-un material special, în mai multe straturi, pentru un grad de protecție ridicat. Acest tip de îmbrăcăminte este prevăzut cu manșete tricotate, un fermoar etanș, și, pentru o protecție ridicată, unele modele sunt dotate și cu guler.

De obicei, acestea sunt purtate de persoanele care își desfășoară activitatea într-un cabinet medical și, pe lângă rolul practic pe care îl au, reușesc să creeze o identitate vizuală în fața clienților. De aceea, este important să te orientezi către haine de lucru de calitate, care să aibă un grad de protecție ridicat, dar și un aspect plăcut.

Din punctul de vedere al confortului, acesta este la cel mai înalt nivel, pentru ca tu să îți poți desfășura activitatea la capacitate maximă, fără să ai un stres în plus. Astfel, te poți mișca în voie, fără ca halatul să te incomodeze în vreun fel.

Combinezoane de protecție

Aceste echipamente de protecție sunt extrem de eficiente atunci când lucrezi în sectoare de activitate precum spitale, centre medicale, cabinete stomatologice, laboratoare, ateliere industriale etc. Aceste haine de lucru sunt des utilizate și foarte folositoare, pentru că reprezintă o barieră excelentă împotriva particulelor uscate și chiar a stropirii cu substanțe chimice.

Combinezonul are un elastic pentru manșete, zona taliei și zona gleznelor, astfel încât să ofere o fixare bună, dar și libertate de mișcare. Grație materialelor de calitate din care este confecționat, acesta oferă confort absolut și are un grad foarte scăzut de scămoșare. În plus, el este și tratat antistatic.

Clasificarea combinezoanelor de lucru

Tipul 1 – aceste haine de lucru sunt etanșe, presurizate, cu sursă de aer independent. Un astfel de model oferă protecție împotriva gazelor, lichidelor periculoase, aerosolilor și particulelor solide;

Tipul 2 – acestea nu sunt etanșe, dar pot să aibă o sursă externă de aer și protejează împotriva gazelor și aerosolilor, la fel ca în cazul echipamentelor de tip 1;

Tipul 3 – acest tip de combinezon te protejează împotriva substanțelor lichide;

Tipul 4 – protejează împotriva lichidelor, a substanțelor chimice sau aerosolilor, în medii fără contaminanți în aer;

Tipul 5 – aceste haine de lucru oferă un grad sporit de protecție împortiva pulberilor și a particulelor solide purtate pe calea aerului;

Tipul 6 – acest tip de articole este destinat mediilor de lucru cu riscuri minime și te protejează la contactul cu substanțe chimice lichide.

După cum poți observa, aceste echipamente sunt esențiale în medii de lucru cu factor de risc ridicat. Trebuie să fii conștient că singura persoană care se poate preocupa, în mod deosebit, de siguranța ta, ești tu!

Comandă haine de lucru de calitate și desfășoară-ți activitatea la capacitate maximă, fără stres în plus!