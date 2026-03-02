B1 Inregistrari!
Cât a ajuns să coste un zbor din Golf spre Europa. Sumele plătite de ultrabogații rămași blocați din cauza conflictului

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 09:24
Sursa foto simbol: Hepta - Sputnik / Maksim Blinov

Ultrabogații rămași blocați în Golf au ajuns să plătească sume uriașe pe un zbor privat ca să scape de acolo și să vină în Europa. Riadul a devenit principala rută de evacuare.

Ultrabogații rămași blocați în Golf plătesc o mică avere să scape de acolo

Majoritatea aeroporturilor din regiune sunt închise de când Iranul a ripostat la atacul israeliano-american, lansând rachete asupra a șapte state din zonă.

Ruta prin Oman, considerată mai sigură până acum, a fost și ea închisă după atacurile iraniene asupra portului şi a unui petrolier.

Acum, Riadul, capitala Arabiei Saudite, a devenit principala rută de evacuare din statele din Golf.

Companii private au mobilizat SUV-uri pentru a transporta bogații și familiile lor chiar și 10 ore către Riad, de unde pot zbura cu avioane private sau cu zboruri comerciale.

Cererea ridicată a dus la creşteri abrupte ale preţurilor, care au ajuns chiar și la 350.000 de dolari, scrie Arab News.

