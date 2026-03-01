B1 Inregistrari!
Andrei Țărnea (MAE): Operațiunile de repatriere sunt „imposibile în această etapă". Care este vestea „relativ bună"

Traian Avarvarei
01 mart. 2026, 22:18
Andrei Țărnea (MAE): Operațiunile de repatriere sunt „imposibile în această etapă”. Care este vestea „relativ bună”
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Sursa foto: Andrei Tarnea / Facebook
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), a anunțat că un grup format din 300 de români va părăsi Israelul și va trece în Egipt. Țărnea a mai declarat că, în rest, operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt „imposibile în această etapă”, dar când acest lucru va fi posibil, se vor lua măsurile necesare.

Andrei Țărnea anunță vestea „relativ bună”

„Aș începe cu o veste relativ bună, și anume primul grup de cetățeni români aflați într-una dintre aceste zone este în curs să părăsească un stat aflat în zona directă de conflict, e vorba despre Israel, urmând să treacă în Egipt, unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de ambasada României din Egipt. E vorba de circa 300 de persoane.

E un început și este, în etapa aceasta, probabil vestea cea mai bună pe care putem să o dăm în seara asta. Dar în orele și pe parcursul zilei de mâine vom reveni, pe măsură ce vom avea confirmări legate de ieșirile de cetățeni români din zona imediată de conflict, că încă nu suntem în etapa în care respectivii cetățeni să fie în țară”, a declarat Andrei Țărnea, potrivit Agerpres.

Ce face MAE în acest timp

„Până în acest moment nu există informații legate de cetățeni români răniți sau care să fi decedat din cauza acțiunilor militare, dar în grupurile de români (…) sunt copii, sunt minori, sunt familii cu persoane în vârstă, sunt persoane care se aflau în tratament medical sau cu nevoi speciale. Aceștia sunt prioritatea numărul unu pentru colegii noștri și vom continua să informăm, în primul rând, pe ei, să ținem legătura cu aceștia, dar în același timp și opinia publică și familiile din țară.

Tocmai pentru a gestiona acest aflux fără precedent de solicitări de informații sau de asistență consulară din partea cetățenilor români, am luat câteva măsuri concrete. Prin decizia ministrului afacerilor externe și a celulei de criză ministeriale, a fost dublat numărul de persoane care operează în centrala de urgență a Ministerului Afacerilor Externe, au fost în call-center-ul Ministerului de Externe unde au fost primite în 24 de ore mai mult de 450 de apeluri de asistență consulară, număr care este ceva mai mare decât dublu atunci când vorbim de apelurile primite de colegii din consulatele și oficiile consulare și misiunile diplomatice de pe spațiile geografice afectate. Vorbim despre un total de solicitări de asistență care e în jurul cifrei de 1.066, cu excepția Emiratelor Arabe Unite”, a mai declarat Țărnea, potrivit Agerpres.

Reprezentantul MAE a insistat apoi că românii aflați în țările afectate de conflict trebuie să urmeze indicațiile autorităților locale pentru a rămâne în siguranță și să se înregistreze la consulatele României: „Știu că am spus acest lucru, îl repet, pentru că în momentul în care se vor relua, într-o formă sau alta, fie zborurile, fie vor fi organizate misiuni de repatriere, acestea, colegii din consulate, individual, fie misiunile României, fie în colaborare prin rețeaua europeană consulară, vor trebui să opereze cu date clare”.

