B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată

Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată

Ana Maria
02 mart. 2026, 09:59
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Surpriză la Survivor 2026! De ce a fost Naba Salem eliminată de la Survivor 2026
  2. Surpriză la Survivor 2026! Cine intră în locul Nabei Salem în echipa Faimoșilor
  3. La ce emisiune a mai participat Olga Barcari
  4. Cum ar putea influența Olga Barcari dinamica echipei

Surpriză la Survivor 2026! O nouă intrare va avea loc în competiție, după ce echipa Faimoșilor a pierdut unul dintre concurenții săi. În ediția difuzată pe 1 martie la Antena 1, publicul a asistat la o eliminare neașteptată, care nu a avut legătură cu rezultatul unui duel.

Surpriză la Survivor 2026! De ce a fost Naba Salem eliminată de la Survivor 2026

Naba Salem a fost eliminată de la Survivor 2026 nu după o confruntare decisivă, ci din cauza unor probleme serioase de sănătate. În ultimele zile, starea concurentei s-a deteriorat, iar medicii care o monitorizau au considerat că participarea în competiție îi poate pune recuperarea în pericol.

În ciuda tratamentului și a supravegherii medicale, situația nu a evoluat favorabil. Specialiștii i-au recomandat ferm retragerea pentru a evita complicații suplimentare. Momentul plecării a fost unul emoționant, iar concurenta a părăsit competiția vizibil afectată.

Surpriză la Survivor 2026! Cine intră în locul Nabei Salem în echipa Faimoșilor

După plecarea concurentei, producătorii au decis completarea rapidă a echipei Faimoșilor. Noua participantă nu este deloc străină de reality-show-urile bazate pe rezistență și adaptare în condiții dificile.

Potrivit informațiilor apărute, cea care îi va lua locul este Olga Barcari, cunoscută publicului din mai multe apariții televizate, informează Cancan.

La ce emisiune a mai participat Olga Barcari

Noua Faimoasă a mai trecut prin provocări extreme în cadrul emisiunii Asia Express, unde a participat alături de Karmen Simionescu. În acel format, Olga Barcari a demonstrat ambiție și rezistență psihică, reușind să ajungă până în semifinală.

Experiența acumulată în competițiile de aventură ar putea reprezenta un avantaj important în noul parcurs din Survivor, acolo unde condițiile de trai și probele fizice testează constant limitele concurenților.

Cum ar putea influența Olga Barcari dinamica echipei

Intrarea unui concurent nou schimbă aproape întotdeauna echilibrul din tabără. Olga Barcari se alătură Faimoșilor cu obiectivul clar de a demonstra că poate face față provocărilor și de a rămâne cât mai mult în competiție.

Rămâne de văzut dacă experiența acumulată anterior o va ajuta să se adapteze rapid și să câștige încrederea colegilor, într-un sezon deja marcat de tensiuni și eliminări surprinzătoare.

Tags:
Citește și...
Eliminare surpriză la Survivor 2026: Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit pentru cele 8 săptămâni
Monden
Eliminare surpriză la Survivor 2026: Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit pentru cele 8 săptămâni
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
Monden
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)
Monden
Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
Monden
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”
Monden
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”
Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
Monden
Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)
Monden
Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)
Momente grele pentru Marcel Pavel: Ce a transmis artistul la 5 ani de la moartea mamei sale
Monden
Momente grele pentru Marcel Pavel: Ce a transmis artistul la 5 ani de la moartea mamei sale
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Monden
Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
10:18 - Trei minore din Buzău, acuzate de furt calificat, în formă continuată, și violențe. Cum acționau
10:03 - 2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
09:49 - CTP: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai?”
09:31 - 400 de scrisori din America au ajuns pe frontul din Ucraina: „Mi-e dor de tata”. Ce mesaje au primit soldații ucraineni
09:31 - Eliminare surpriză la Survivor 2026: Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit pentru cele 8 săptămâni
09:24 - Cât a ajuns să coste un zbor din Golf spre Europa. Sumele plătite de ultrabogații rămași blocați din cauza conflictului
08:59 - Zborurile TAROM pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, amânate. Când au fost reprogramate și ce curse au fost anulate pe Aeroportul Otopeni
08:48 - Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
08:43 - Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
08:43 - Românii din Orientul Mijlociu cer ajutor: Ședință de urgență convocată de Ilie Bolojan. Unde vor avea loc primele evacuări