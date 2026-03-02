Trei minore din Buzău, cu vârste între 14 și 16 ani, sunt cercetate sub control judiciar pentru furt calificat, în formă continuată, lovire sau alte violențe și complicitate la furt calificat.

Minorele știau că e rău ce fac

Fetele sunt acuzate că, în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026, au furat produse din mai multe magazine și ar fi avut comportamente violente față de alți clienți și față de angajații magazinelor care au încercat să le oprească. Victimele au evaluat prejudiciul la 5.000 de lei.

Minorele au fost expertizate, rezultatul fiind că au avut capacitatea psihică de apreciere critică asupra faptelor.

Cum au acționat hoațele

Anchetatorii au susținut despre una dintre ele că, pe 1 ianuarie, în jurul orei 00:55, împreună cu alte patru persoane minore cu vârste sub 14 ani, s-a deplasat la un magazin situat în cartierul Dorobanți 1 cu scopul sustragerii de produse.

„(…) ulterior sustragerii de către una dintre celelalte minore a mai multor produse de pe un raft, a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate (…), în sensul că a tras-o de păr, provocându-i leziuni traumatice cauzatoare de suferințe fizice, cu scopul de a asigura scăparea de la locul săvârșirii infracțiunii și păstrarea bunurilor sustrase.

La data de 16.02.2026, în jurul orelor 23:50, pe timp de noapte, a sustras de pe vitrinele exterioare ale unui magazin (…) două decorațiuni tip fundiță din catifea, de culoare roșie, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1.000 lei.

La data de 17.02.2026, în jurul orei 20:45, a sustras mai multe produse de uz casnic și de îngrijire personală din incinta unui magazin (…) cauzând un prejudiciu în valoare totală de 800 lei (…) În timp ce se afla în incinta unui magazin (…), a lovit-o cu picioarele în spate și a tras-o de păr pe persoana vătămată (…), în vârstă de 13 ani, provocându-i leziuni traumatice cauzatoare de suferințe fizice’, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, citat de

Celelalte două minore ar fi înlesnit săvârșirea furturilor, prin asigurarea zonei, și ar fi agresat copilul de 13 ani.

Polițiștii au sancționat reprezentanții legali ai fetelor pentru nerespectarea măsurilor privind supravegherea minorilor.