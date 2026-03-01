Patriarhul Daniel a îndemnat, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Patriarhală, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale. Acesta a punctat că pictura a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, iar lucrările nu sunt încă încheiate.

Patriarhul Daniel cere implicarea credincioșilor pentru desăvârșirea Catedralei Naționale

„Mai sunt, însă, părți din Catedrală care au fost acoperite cu pânză, pe care era pictat provizoriu chipul sfinților sau reprezentări din Sinoadele Ecumenice.

Mai sunt unele icoane de pictat în pronaos și, în mod special, trebuie pictați pereții Paraclisului Catedralei Naționale care se află la demisolul lăcașului de cult.

Mai sunt, de asemenea, câteva icoane de pictat cu chipul sfintelor femei românce care au fost canonizate anul trecut”, a afirmat patriarhul Daniel, potrivit

Acesta a cerut apoi ajutor financiar pentru , a mulțumit pentru sprijinul de până acum și a subliniat că adevărata frumusețe a unui lăcaș de cult este dată de credincioșii care se roagă împreună.

Ce lucrări mai sunt de făcut la Catedrala Națională

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a explicat ce lucrări mai sunt de făcut.

„Mai avem în toată catedrala, în tot naosul și pronaosul și foaierul, de făcut instalația electrică de încălzire în pardoseală și pardoseala finită, care și ea va fi din marmură, așa cum avem și pe solee și în Sfântul Altar.

Tot în catedrală mai avem de pictat o mare parte din pereții pronaosului și ai cafasului, unde cântă corul”, a declarat Nicolae Crîngașu, la Radio Trinitas.