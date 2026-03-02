Gazetarul Cristian Tudor Popescu s-a arătat uluit că două profesoare au găsit util pentru educația elevilor lor să-i ducă într-o excursie în Dubai. Și asta când era evident pentru toată lumea că va escalada conflictul din regiune.

CTP, despre cazul elevilor blocați în Dubai

„Lecția Dubai

Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu? Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai? Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient…”, a scris Cristian Tudor Popescu,

Excursie „în scop cultural” în… Dubai

Amintim că 28 de elevi din județul Vrancea, însoțiți de două profesoare, în Dubai, după atacul SUA-Israel asupra Iranului și riposta acestuia din urmă. Ei se aflau în Dubai din 22 februarie și trebuiau să revină în România chiar sâmbătă, ziua în care a reizbucnit conflictul. Cu toții sunt acum la un hotel.

Livia Marcu, de la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, a declarat că deplasarea a fost făcută „în scop cultural”.

„Am luat legătura cu doamna profesor Harasim, care colaborează, are un centru în Cambridge, deci care nu funcționează în sistemul de stat de învățământ, și aseară mi-a spus că are în grup 28 de elevi din județul Vrancea, deci nu doar din Focșani.

Ei au plecat într-o călătorie privată, cu scop cultural, deci nu a fost necesar vreun acord din partea inspectoratului școlar. Sunt acum în siguranță la un hotel, așa cum au și reacționat în spațiul public. Sperăm să revină cât mai curând în țară și să aibă doar amintiri frumoase din acest traseu pe care l-au parcurs”, a declarat Livia Marcu, pentru