400 de scrisori din America au ajuns pe frontul din Ucraina: „Mi-e dor de tata”. Ce mesaje au primit soldații ucraineni

Selen Osmanoglu
02 mart. 2026, 09:31
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Un gest simplu, cu impact uriaș pe front
  2. „Mi-e dor de tata”
  3. „Fiecare cuvânt contează”
  4. „Ne ridică moralul”

Cu doar câteva zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, militarii Brigăzii 122 de Apărare Teritorială au primit aproape 400 de scrisori de încurajare din partea unor elevi din statul american Pennsylvania. Inițiativa a pornit de la un adolescent ucrainean stabilit în SUA, al cărui tată luptă pe front.

Un gest simplu, cu impact uriaș pe front

Brigada 122 este una dintre unitățile care interceptează frecvent rachetele lansate din Crimeea ocupată și din regiunea Herson. Înaintea aniversării invaziei declanșate de Vladimir Putin, soldații au primit sute de mesaje scrise de mână, scrie Digi24.

„Dragi eroi ai Ucrainei! Vă mulțumim pentru curajul și sacrificiul vostru”, i-a scris o fetiță americană, Marcia, unui militar cu indicativul „Aizer”, asigurându-l că oameni din întreaga lume se roagă pentru siguranța lui.

Inițiativa a fost lansată de Arsenii, un elev ucrainean de 17 ani care învață într-o școală din Pennsylvania. Tatăl său servește în Forțele Armate ale Ucrainei, iar familia s-a refugiat în SUA pentru siguranță.

„Mi-e dor de tata”

Arsenii a povestit pentru Ukrainska Pravda că dorul de tatăl său l-a determinat să acționeze. „Mi-e dor de tata. Foarte mult. Și cred că nu sunt singurul. Cel mai mic lucru pe care îl pot face este să scriu o carte poștală”, a spus el.

Tânărul s-a consultat cu tatăl său și le-a propus colegilor să scrie mesaje pentru militari. Ideea a fost susținută de profesori și de conducerea școlii. În doar trei zile s-au strâns aproape 400 de scrisori, mult peste așteptări.

Mama lui, Anzhela, a mărturisit că momentul a fost „incredibil de emoționant”, mai ales când a văzut că unii elevi au scris chiar în limba ucraineană și au desenat steagul țării.

„Fiecare cuvânt contează”

Brenda DeVincentis, administratoare a școlii, a explicat că elevii nu doar au scris mesaje, ci au învățat despre cultura și limba ucraineană. Directorul Luca Passarelli a precizat că este pentru prima dată când instituția organizează o campanie internațională de asemenea amploare.

Un exemplu impresionant este Emery Calton, care a scris 30 de scrisori, dorind ca „toată lumea să primească motivație”. Alți colegi au spus că au fost inspirați de curajul lui Arsenii.

„Ne ridică moralul”

Scrisorile au fost livrate personal pe linia frontului de Myroslav Otkovych, ofițer de comunicare al Comandamentului „Sud”. Militarii au declarat că gestul transmite un semnal puternic: dincolo de dezbaterile politice de la Washington, sprijinul societății americane rămâne real.

„Momente ca acesta ne ridică moralul. Ne motivează să continuăm”, a spus soldatul „Aizer”. Un alt militar, cu indicativul „Zioma”, a mărturisit că își dorește ca niciun copil să nu fie nevoit să-și vadă părintele plecând la război.

În semn de recunoștință, soldații au trimis la rândul lor o scrisoare de mulțumire: „Vă dorim cer senin și ca părinții voștri să nu fie nevoiți să meargă la război. Ne motivați. Glorie Ucrainei!”

