Naba Salem a părăsit Survivor 2026! O nouă eliminare a avut loc în ediția difuzată pe 1 martie. Concurenta Naba Salem a fost nevoită să părăsească competiția după opt săptămâni petrecute în Republica Dominicană, însă nu în urma unui duel, ci din cauza problemelor de sănătate.

Decizia a venit după ce medicii emisiunii au constatat că starea acesteia s-a deteriorat în ultimele zile, recomandarea specialiștilor fiind retragerea imediată din competiție.

De ce a fost eliminată Naba Salem din Survivor 2026

Faimoasa s-a confruntat, potrivit informațiilor prezentate în emisiune, cu probleme medicale serioase, care s-au agravat treptat, în ciuda îngrijirilor primite.

Medicii au considerat că participarea în continuare ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea concurentei, motiv pentru care eliminarea a fost una medicală, nu competitivă.

Momentul despărțirii de colegi a fost unul emoționant, iar concurenta și-a luat rămas-bun cu lacrimi în ochi.

„Prima dată când am venit în Republica Dominicană am simțit că mai am ceva de făcut aici. După 4 ani uite-mă aici, făcând altceva, cu totul altceva. În primul rând, am venit să îmi depășesc limitele, ceea ce am reușit foarte bine, din punctul meu de vedere.

Datorită acestei echipe au reușit să mă autodepășesc. Vreau să spun doar că dacă sărăcia și foamea ne-au unit, opulența sigur o să o driblăm cum putem mai bine”, a declarat Naba, înainte de a pleca de la Survivor.

Naba Salem a părăsit Survivor 2026! Câți bani ar fi primit concurenta după eliminare

Traseul lui Naba Salem la Survivor 2026 s-a încheiat după aproximativ opt săptămâni de competiție. Conform informațiilor apărute în presă, concurenta ar fi fost remunerată cu aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în reality show.

Astfel, suma totală încasată pentru participare ar ajunge la circa 16.000 de euro, potrivit .

Plecarea concurentei schimbă dinamica , competiția devenind tot mai intensă pe măsură ce show-ul avansează spre etapele decisive.