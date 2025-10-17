B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Haos în Rahova! Geamurile sparte de explozia blocului au rănit elevi de la Liceul Bolintineanu (FOTO)

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 11:08
Cuprins
  1. Cum au fost răniți elevii de la Liceul Bolintineanu
  2. Ce măsuri au fost luate după explozia blocului
  3. Câte echipaje intervin la locul exploziei din Rahova

Geamurile sparte de explozia blocului de pe Calea Rahovei au provocat panică și răniri în rândul elevilor Liceului Bolintineanu. Deflagrația puternică, produsă vineri dimineață, a afectat grav structura clădirii școlii, spărgând ferestrele și avariind mai multe săli de clasă. Mai mulți copii au suferit tăieturi cauzate de cioburi, fiind preluați rapid de echipajele medicale sosite la fața locului. Profesorii au reacționat imediat, evacuând toți elevii din incintă pentru a preveni alte accidente și pentru a asigura siguranța acestora.

Cum au fost răniți elevii de la Liceul Bolintineanu

Explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, București, a avut loc în jurul orei 10.00, în timpul orelor de curs. În acel moment, elevii și profesorii se aflau în clase, când deflagrația violentă a zguduit clădirea liceului și întreaga zonă. Liceul se află la doar 20 de metri de blocul distrus, chiar peste aleea îngustă care le desparte clădirile.

Suflul exploziei a spulberat ferestrele sălilor de curs cele mai apropiate, trimițând bucăți de sticlă și moloz în interior. Imaginile surprinse după deflagrație arată săli de clasă grav avariate, cu pereți crăpați și mobilier acoperit de praf și resturi.

Potrivit Inspectoratului Școlar, zece elevi au fost răniți ușor, suferind tăieturi cauzate de cioburile ferestrelor sparte. Cadrele medicale ale liceului au intervenit prompt, oferind îngrijiri de urgență copiilor afectați direct în cabinetul unității școlare.

Ce măsuri au fost luate după explozia blocului

ISU București-Ilfov a anunțat evacuarea completă a elevilor și cadrelor didactice din liceul afectat. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, cerând populației să evite circulația pe Calea Rahovei. Echipele de intervenție verifică structura clădirilor, afectate de presiunea deflagrației. Geamurile sparte de explozia blocului au provocat distrugeri și în alte imobile din jur.

Câte echipaje intervin la locul exploziei din Rahova

Pentru gestionarea situației, au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări și 2 autospeciale de descarcerare. La locul tragediei acționează 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă și un punct medical avansat. Două echipaje canine caută persoane surprinse de dărâmături în interiorul blocului afectat. Deflagrația a provocat moartea a două persoane.

