Întârzierea unui avion a fost suficientă pentru a dezlănțui haosul pe Aeroportul Otopeni. Trei ore au trebuit să aștepte pasagerii unui zbor București-Antalya până la decolare.

Ce a produs întârzierea de trei ore

Pasagerii zborului București-Antalya s-au văzut blocați vreme de aproximativ trei ore pe , după ce aeronava Tarom cu care trebuiau să călătorească a avut nevoie de o verificare tehnică suplimentară. Pentru că s-a constatat o defecțiune, dar și pentru că remedierea acesteia ar fi durat prea mult, compania a decis înlocuirea aeronavei.

Ce au primit pasagerii care au așteptat sosirea avionului

După incident, oficialii Tarom au explicat motivul care a dus la întârzierea uriașă și a oferit garanții în ceea ce privește oferirea de asistență, apă și mâncare pasagerilor pe durata așteptării.

„La verificarea aeronavei iniţială alocata zborului s-a identificat o defecţiune. Pentru că remedierea ar fi durat mai mult, compania a alocat prima aeronavă disponibilă pentru efectuarea zborului charter spre Antalya. Întarzierea totala fiind în jur de 3 ore. Conform regulamentului EC 261/2004, Tarom a oferit tuturor pasagerilor sandvişuri şi apă pe perioada intarzierii de peste 2h”, au comunicat oficialii Tarom, potrivit .