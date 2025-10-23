Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un băiat și o fată, ambii din județul , au fost găsiți morți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa, în județul Harghita.

Ce s-a întâmplat

Descoperirea înfiorătoare a fost făcută de un trecător care a observat mașina și s-a dus să vadă despre ce este vorba. Acesta a alertat imediat , prin apel la numărul unic de urgență 112.

În interiorul mașinii a fost găsit un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare pentru a face animalele inconștiente înainte de sacrificare, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, conform Agerpres.

Doi tineri din Bacău

Potrivit procurorului, tinerii sunt din județul Bacău. Ei erau împreună de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți morți.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat Dan Gîlcescu.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor celor doi.

Ce este pistolul de asomare

Un pistol de asomare este un dispozitiv folosit pentru a imobiliza sau a ucide rapid un animal, în special în abatoare, fără a-i provoca suferințe inutile.

Funcționează prin aplicarea unui impact puternic și rapid asupra capului animalului, provocând pierderea instantanee a conștienței.

Acesta poate fi de mai multe tipuri: